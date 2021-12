"W dniu dzisiejszym dwóch posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Grzegorz Braun i pan Robert Winnicki, wtargnęło na teren Ministerstwa Zdrowia, pod pretekstem prowadzenia kontroli poselskiej" - napisał Niedzielski w datowanym na 13 grudnia piśmie.

"Wyżej wskazani posłowie nie zawiadomili mnie wcześniej o planowanej kontroli ani o jej przedmiocie. Nie potrafili go ponadto sprecyzować w czasie wtargnięcia do Ministerstwa Zdrowia" - stwierdził minister. Jest to - jak zaznaczył - o tyle istotne, że co do zasady praca w resorcie odbywa się w trybie zdalnym, co zapobiegać ma wystąpieniu ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 między pracownikami ministerstwa.

Posłowie nie mieli masek

Wskazał, że przygotowanie się do kontroli poselskiej - m.in. opracowanie dokumentacji stanowiącej ewentualny przedmiot kontroli - wymaga uprzedniego podjęcia określonych czynności. - "Dodam, że kontrole poselskie prowadzone przez innych posłów przebiegają zgodnie z powyższym modelem postępowania" - zwrócił uwagę szef Ministerstwa Zdrowia.

ZOBACZ: Grzegorz Braun groził Adamowi Niedzielskiemu w Sejmie. Polityk Konfederacji został ukarany

Podkreślił, że posłowie Braun i Winnicki, wbrew obowiązującym przepisom, poruszali się po ministerstwie bez masek zasłaniających nos i usta.

Inwektywy w ministerstwie

"Z ubolewaniem zaakcentować muszę ponadto, że zachowanie pana Grzegorza Brauna nie licowało z godnością piastowanego przez niego mandatu poselskiego, a co gorsza mogło naruszać dobra prawnie chronione innych osób, m.in. przez kierowanie inwektyw pod adresem pracowników Ministerstwa Zdrowia" - napisał minister.

ZOBACZ: "Będziesz pan wisiał". Grzegorz Braun zwrócił się o uzupełnienie stenogramu



"Uprzejmie proszę o rozważenie wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych obowiązującymi przepisami wobec pana Grzegorza Brauna i pana Roberta Winnickiego" - zwrócił się szef MZ do marszałek Sejmu.

WIDEO - Włochy. Kierowca najechał na leżącą na jezdni 14-latkę. Obok leżała koleżanka dziewczyny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk/PAP