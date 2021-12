Na konferencji prasowej Andrusiewicz powiedział, że w poniedziałek rano w resorcie zdrowia miała miejsce interwencja poselska posłów Winnickiego i Brauna.

- Chociaż nie nazwałbym tego interwencją poselską. To było zachowanie obu panów posłów: pana posła Brauna i pana posła Winnickiego skandaliczne. Ja przeczytam może tylko ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, art. 19: "W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów". Dzisiaj przynajmniej moje dobra osobiste zostały naruszone. Dzisiaj zostałem nazwany przez pana posła Brauna "bandytą" - powiedział Andrusiewicz.

Wraz z ⁦@RobertWinnicki⁩ w Ministerstwie Choroby i Nagłej Śmierci (⁦@MZ_GOV_PL⁩) zastajemy drzwi gabinetów ⁦@a_niedzielski⁩ i ⁦@WaldekKraska⁩ zamknięte na cztery spusty - siedzibą tego Super-resortu sprawia wyraźnie opustoszałej dekoracji filmowej ;-) pic.twitter.com/zQrxUiPWs0 — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) December 13, 2021

Dodał, że "oczywiście nie robi na nim wrażenia nazwanie przez pana posła, tego pana posła, "bandytą" i nie będzie kierował sprawy na drogę sądową.

"Krzyki i sianie wyzwisk"

- Ale uważam, że wszyscy gremialnie powinniśmy obłożyć takie osoby infamią, i na pewno zostanie wystosowane dzisiaj pismo do pani marszałek Sejmu w sprawie tego, co panowie posłowie robili tu w budynku, bo panowie posłowie biegali po wszystkich pokojach, zaglądali do wszystkich pracowników, jednocześnie krzycząc i siejąc wyzwiska, tak jak w kierunku mojej osoby. Na pewno na drodze postępowania takiego sejmowego my tego nie zostawimy - powiedział rzecznik resortu zdrowia.

Pytany dlaczego nie będzie kierował sprawy na drogę sądową odpowiedział, że nie będzie z posłem Braunem "mierzył się w sądzie i przysparzał mu tak naprawdę możliwości żeby występował kolejny raz przed kamerami". - Nie oto mi chodzi. Nie zamierzam dawać panu posłowi możliwości popisywania się przed mikrofonami, przed kamerami - dodał Andrusiewicz.

Siłowe wejście i przepychanki z ochroniarzem

Do sieci trafił film na którym widać początek interwencji posłów Konfederacji w resorcie zdrowia.

Ciekawe ile Braun dostał rubli za tę akcję pic.twitter.com/VggK6IgPKz — BLACK (@BlackMcSnow) December 13, 2021

Widać na nim jak poseł Grzegorz Braun przepycha się z ochroniarzem i przechodzi dalej, mimo jego protestów.

