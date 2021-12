W poniedziałek na Morzu Bałtyckim w miejscu oddzielającym należącą do Danii wyspę Bornholm od wybrzeży Szwecji doszło do zderzenia dwóch frachtowców - poinformowało duńskie Centrum Wspólnych Operacji Obronnych (JOC).

Jeden ze statków jest zarejestrowany w Danii, drugi - w Wielkiej Brytanii. - Wygląda na to, że statek duński przewrócił się do góry dnem. Na pokładzie znajdowały się dwie osoby, nie wiemy na razie, co się z nimi stało. Statek brytyjski natomiast nie doznał większego uszczerbku, jego załoga jest bezpieczna - poinformowało JOC.

Zwei Frachter zwischen Bornholm und Schweden auf der Ostsee kollidiert.

Eins der Schiffe droht zu sinken. Noch unklar, ob Seeleute gerettet.



Do wypadku doszło na szwedzkich wodach terytorialnych. Dania pomagała władzom szwedzkim w akcji ratunkowej. Z wyspy Bornholm zwodowano łódź ratunkową, a od strony duńskiego wybrzeża wysłano helikopter - podała Agencja Reutera.

Krzyki z wody, ludzie poza burtą

- Nie wiemy dokładnie jak to się stało. Łodzie ratunkowe szukają ocalałych, słychać było krzyki z wody - przekazały służby ratunkowe.

Według doniesień cytowanej przez media straży przybrzeżnej, co najmniej dwóch mężczyzn wypadło za burtę. Służby przekazały, że woda w morzu ma ok. 4 stopni Celsjusza. W miejscu zderzenia jest mglisto, ale bezwietrznie.

Szwedzka agencja informacyjna TT, powołując się na rzecznika szwedzkiej straży przybrzeżnej, poinformowała, że jeden ze statków miał 90 metrów długości, a drugi 55.

