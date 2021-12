Do starcia doszło w niedzielę, kiedy to duża grupa migrantów maszerowała w stronę stolicy Meksyku. Chcieli oni dotrzeć do bazyliki Matki Bożej z Guadalupe, która jest katolickim miejscem pielgrzymek.

Tysiące ludzi, głównie z Ameryki Środkowej, przemierzają Meksyk, próbując dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. Wśród nich są też osoby z odległego kontynentu afrykańskiego. Jak informują meksykańskie media, osoby próbujące dostać się do USA, często łączą się w duże grupy, które nazywane są "migranckimi karawanami". To jedna z takich grup próbowała dostać się do bazyliki w centrum stolicy Meksyku.

Policja zablokowała migrantom drogę do stolicy kraju. Funkcjonariusze meksykańscy poinformowali zgromadzone osoby, że zanim ruszą dalej, powinni najpierw spędzić noc w hostelu utworzonym specjalnie dla nich.

Ranni po obu stronach

Ta konkretna karawana szła autostradą Puebla-Meksyk, gdy drogę zablokowała jej policja. W starciach rannych zostało co najmniej tuzin funkcjonariuszy i wielu migrantów.

Według urzędników rządowych 550 policjantów zostało rozmieszczonych w celu eskortowania migrantów w drodze przez stolicę.

Funkcjonariusze powiedzieli, że zostali zaatakowani przez migrantów, którzy rzucali kamieniami i próbowali wyrwać im tarcze. Natomiast migranci powiedzieli, że czuli się zagrożeni, gdy byli otoczeni przez setki "uzbrojonych" mundurowych.

Rosną napięcia

Napięcia między policją a migrantami narastają. Meksyk znajduje się pod presją Stanów Zjednoczonych, które domagają się powstrzymania naporu osób chcących dostać się do USA.

Według oficjalnych danych ponad 190 000 migrantów przybyło do Meksyku między styczniem a wrześniem. Liczba ta jest trzykrotnie większa niż w 2020 roku. Wtedy około 74 300 osób zostało deportowanych.

