Kolejna próba sforsowania granicy polsko-białoruskiej. Niedaleko wsi Dubicze Cerkiewne na Podlasiu przez granicę usiłowała przedrzeć się grupa ok. 30 migrantów, którzy oślepiali funkcjonariuszy Straży Granicznej i przecinali drut kolczasty broniący dostępu do Polski. Zawróconych zostało 11 osób, które przeszły na polską stronę. Łącznie odnotowano w ciągu doby 43 próby przekroczenia granicy.

W Dubiczach Cerkiewnych w powiecie hajnowskim (woj. podlaskie) w sobotę około godz. 19. grupa 30 osób zaczęła szturmować granicę. Migranci rzucali kamieniami w kierunku naszych posterunków, rozcinali ogrodzenie z drutu kolczastego typu concertina - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska.

Oślepiali laserami, przecinali drut kolczasty

- Bardzo dużo laserów i latarek zaczęło nas oślepiać - poinformowała rzeczniczka. - Oczywiście wszystko przy służbach białoruskich - dodała.

Michalska poinformowała, że w rezultacie szturmu 11 osób przeszło przez granicę na terytorium Polski. Zostały one zatrzymane i niezwłocznie doprowadzone do linii granicy. Rzeczniczka formacji powiedziała, że nie ma informacji, by ktoś z funkcjonariuszy ucierpiał.

43 próby nielegalnego przekroczenia granicy

"W sobotę 04.12 na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 43 próby jej nielegalnego przekroczenia. Funkcjonariusze SG wydali siedem postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Za pomocnictwo zatrzymano dwóch obywateli Ukrainy. Na odcinku ochranianym przez PSG w Dubiczach Cerkiewnych grupa 30 osób szturmowała granicę" - podała na Twitterze Straż Graniczna.

W sobotę 04.12 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 43 próby jej nielegalnego przekroczenia #FunkcjonariuszeSG wydali 7 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Za pomocnictwo zatrzymano 2 ob.Ukrainy.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała niemal 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. prób sforsowania granicy, w październiku - 17,5 tys., we wrześniu - 7,7 tys., w sierpniu - 3,5 tys.

Zakaz przebywania w pasie przy granicy

Od 2 września, w związku z presją migracyjną, w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni, na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.

Od 1 grudnia do 1 marca, na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwia nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która we wtorek ukazała się w Dzienniku Ustaw. Wcześniej tego dnia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda, a Sejm odrzucił poprawki Senatu.

