W Płocku na Rondzie Wojska Polskiego w sobotę jadąca na sygnale karetka pogotowia ratunkowego zderzyła się z samochodem ciężarowym. Dwóch sanitariuszy i pacjent przewożony ambulansem trafili do szpitala. W miejscu wypadku utrudnienia w ruchu pojazdów mogą potrwać co najmniej trzy godziny.

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkom. Marta Lewandowska, do zderzenia karetki pogotowia z samochodem ciężarowym doszło w sobotę po południu - ambulans wjechał na Rondo Wojska Polskiego, jadąc drogą krajową nr 62, od strony Wyszogrodu.

Trzy osoby trafiły do szpitala

- Karetka wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle, mając włączone sygnały świetlne i dźwiękowe, czyli była pojazdem uprzywilejowanym. Doszło do zderzenia z samochodem ciężarowym, który jechał w kierunku Mostu Solidarności - wyjaśniła podkom. Lewandowska, powołując się na wstępne ustalenia dotyczące zdarzenia.

Jak dodała rzeczniczka płockiej policji, "do szpitala przewiezionych zostało dwóch sanitariuszy oraz pacjent transportowany karetką". Według niej utrudnienia w ruchu pojazdów w miejscu, gdzie doszło do wypadku, mogą potrwać minimum trzy godziny.

ZOBACZ: Lubin. Wypadek na przejściu dla pieszych. Potrącona staruszka

Rondo Wojska Polskiego w Płocku to miejsce, gdzie krzyżują się drogi krajowe nr 60 i 62. Jest to jedna z najczęściej uczęszczanych tras tranzytowych przez miasto prowadząca w kierunku Warszawy i Ciechanowa, a także na Most Solidarności przez Wisłę i dalej w kierunku Łodzi i Włocławka.

WIDEO - Środa Wielkopolska. Ciało kobiety w kontenerze. Przed śmiercią była gwałcona Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/PAP