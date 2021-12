Do potrącenia doszło w zeszłym tygodniu na ul. Wyszyńskiego w Lubinie. Po godz. 16, gdy zapadł zmrok, 83-latka chciała przejść przez drogę w wyznaczonym miejscu. Wtedy od strony ul. Leśnej nadjechała 47-letnia kobieta kierująca hyundaiem.

ZOBACZ: Wypadek w Czernikowie. Kilkaset osób pożegnało druhnę OSP, która zginęła w wypadku

Prowadząca auto nie zauważyła, że przejściem dla pieszych idzie seniorka i ją potrąciła. Poszkodowana upadła kilkanaście metrów od "zebry". Z kolei 47-latka zatrzymała się, a na policyjnym nagraniu widać, że chwilę po wypadku wyszła z pojazdu, aby pomóc staruszce.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Potrącona 83-latka trafiła do szpitala. Obrażenia nie były poważne

- Pokrzywdzona starsza pani została przetransportowana przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Choć na nagraniu z monitoringu miejskiego wyglądało to bardzo groźnie, na szczęście nie doznała poważnych urazów. Po udzieleniu pomocy medycznej wróciła do domu - przekazała asp. szt. Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

ZOBACZ: Kujawsko-pomorskie. W wypadku koło Inowrocławia zginął kierowca. Zderzył się z cysterną

Jak przypomniała, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, "jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu".

- Zważywszy na porę roku, jak i szybko zapadający zmrok, mgły, opady deszczu czy śniegu, jedźmy ostrożnie i bezpiecznie zarówno dla siebie jak i dla innych osób - podsumowała asp. szt. Sylwia Serafin.

WIDEO - Kierowca TIR-a wywalczył 62 tys. zł dodatku za spanie w kabinie. Teraz jest bankrutem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ sgo/polsatnews.pl