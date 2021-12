W zeszłym roku zmarł ojciec posła Lewicy, a w tym roku zmarła jego babcia. - To zawsze jest tak, że wirus, choroba czy inne problemy nie omijają nikogo. Ja jestem doświadczony na kilku elementach czy poziomach tej pandemii - powiedział Krzysztof Gawkowski o swoich doświadczeniach z COVID-19.

ZOBACZ: "Premier Morawiecki ma problem". Krzysztof Gawkowski o rekonstrukcji rządu

- W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że będzie trudno z leczeniem taty, który był pacjentem onkologicznym, bo szpitale były zmieniane na covidowe. Lekarze mówili, że większą szansą będzie być w domu, żeby się nie zarazić - dodał. - Bycie pacjentem onkologicznym, to znaczy, że jesteś zaliczany do zgonów ponadwymiarowych, które dla wielu są tylko liczbą, jednak dla mnie jest to fakt, który zostaje z tyłu głowy, bo człowiek sobie myśli, że gdyby były wolne miejsca, łóżka i szansa na leczenie, to byłoby inaczej - oświadczył przewodniczącego klubu parlamentarnego Lewicy.

Według Gawkowskiego "ponad 90 proc. osób w szpitalach to osoby niezaszczepione i zajmują miejsca tym, którzy ciężko chorują". - Bo szczepionka i obowiązkowe szczepienia, które Lewica proponuje, to nie jest tarcza obronna dookoła nas, tylko tarcza w nas, bo wirus i tak wejdzie, tylko będzie lepszy, mocniejszy system immunologiczny i się może obronimy - dodał.

Parę tygodni temu 10-miesięczna córka Gawkowskiego trafiła w ciężkim stanie do szpitala. Dziewczynka była zakażona koronawirusem. - Córka jest już zdrowa, na szczęście wszystko dobrze się poukładało. Wielkie podziękowania dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie okazuje się, że opieka jest fenomenalna - powiedział przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy. Dodał, że "system zdrowia trwa, bo lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, opieka medyczna są tymi, na których ten system się trzyma, a nie dla tego, że ktoś im pomaga".

Gawkowski: PiS zamknął oczy na pandemię i chce ją przeczekać

- Nie ma dzisiaj mocnego na to, bo jak zachorujesz i to przejdziesz, to musisz mieć świadomość żeby się obserwować - stwierdził. Dodał, że "nie ma dzisiaj innej drogi niż wyszczepienie, dlatego Lewica złożyła projekt obowiązkowych szczepień".



Według Krzysztofa Gawkowskiego PiS i szef resortu zdrowia "zamknął oczy na pandemię i chcą ją przeczekać". - Minister zdrowia przez 2 tygodnie, 5 dni w Sejmie, nie zdążył przyjechać na 5 minut na żadną debatę - stwierdził poseł Lewicy. Dodał, że przez to "umierają ludzie, trumny się mnożą. Może gdyby minister zdrowia dostał te wszystkie trumny pod swój resort, to zrozumiałby, o czym mówimy"

Więcej wydań programu "Graffiti" dostępne są tutaj.

WIDEO - Warszawa. Gwałt i molestowanie seksualne podczas przejazdu zamówionym kursem popularnej aplikacji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/polsatnews.pl