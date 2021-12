664 tys. złotych będzie musiała oddać firma Future Wolves należąca do wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Środki te pochodziły z funduszy europejskich. To skutek kontroli przeprowadzonej przez zarząd województwa lubuskiego, który uznał, że w przedsiębiorstwie obecnego posła może dochodzić do nieprawidłowości. - Ustalenia są druzgocące - powiedziała marszałek Elżbieta Polak.