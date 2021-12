To była długa i dobra rozmowa na tematy związane z bezpieczeństwem, systemem energetycznym i jednością Europy wobec zagrożeń ze wschodu. Wnikliwie omówiliśmy kwestie związane z granicą polsko-białoruską - powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Włoch Mario Draghim. To kolejne międzynarodowe spotkanie premiera w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

Premier Morawiecki przebywa w czwartek z wizytą we Włoszech. Przed południem spotkał się z premierem Włoch Mario Draghim. - Długa i dobra rozmowa z premierem Włoch przede wszystkim na tematy związane z bezpieczeństwem, systemem energetycznym, z jednością Europy wobec zagrożeń, które płyną ze wschodu. Omówiliśmy wnikliwie kwestie związane z granicą polsko-białoruską - mówił Mateusz Morawiecki.

ZOBACZ: Premier Mateusz Morawiecki o sytuacji na granicy z Białorusią

Premier podkreśli przy tym, że nadal niepewny jest też stan spraw na Ukrainie. - To jest nasz bezpośredni sąsiad. Wiemy, jakie ryzyka wiążą się z sytuacją na Ukrainie, jaką jest wzmocnienie obecności wojskowej, rosyjskiej wokół Ukrainy - mówił.

Szef rządu przekazał też, że w rozmowie z Draghim poruszył temat manipulacji cenami gazu i systemu ETS. - Powiedziałem panu premierowi, że będę proponował na Radzie Europejskiej, żeby system ETS nie mógł być wykorzystywany przez inwestorów spoza branż, które muszą się posługiwać uprawnieniami do systemu ETS. Rozmawialiśmy też o tym, jak obniżać ceny gazu - dodał.

Premier powiedział po spotkaniu, że rozmowa z szefem włoskiego rządu dotyczyła m.in. problemu nielegalnej migracji.

Morawiecki: Europa musi móc zapewnić bezpieczeństwo swoim granicom

- Europa musi móc zapewniać bezpieczeństwo swoim granicom. Ważne, byśmy w ramach całego Paktu Północnoatlantyckiego byli na tej samej długości fali - podkreślił.

Wyraził zadowolenie z uzgodnienia stanowisk z premierem Włoch. - Była to bardzo dobra rozmowa pomiędzy państwami, które traktują się nie tylko po partnersku, ale po prostu po przyjacielsku - powiedział Morawiecki.

ZOBACZ: Straż Graniczna: Próby siłowego przekroczenia granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych i Czeremchy

Pytany o kwestię relacji UE - Rosja, premier podkreślił, że w rozmowie z szefem włoskiego rządu poruszył również kwestię unijnych sankcji, które mają zostać nałożone na to państwo. "Powiedziałem premierowi, że te sankcje muszą być realne. Premier Draghi oczywiście się z tym zgodził" - powiedział Morawiecki. Podkreślił, że rozmawiali także o "trudnych i bardzo niedobrych" scenariuszach.

Premier stwierdził, że fakt, iż na Kremlu może być rozważana inwazja na Ukrainę, budzi olbrzymi niepokój, także we Włoszech. - Nie możemy być przedmiotem szantażu - z tym zgodziliśmy się podczas tej rozmowy, a także podczas moich wcześniejszych wizyt w Paryżu, Berlinie, Lublanie czy innych stolicach - powiedział Morawiecki.

Wywiad Morawieckiego we włoskiej prasie

Premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu we włoskim dzienniku "La Repubblica". Prezydent Rosji Władimir Putin "chce podzielić Europę, bo tylko tak może realizować swoje interesy" - powiedział premier. Dodał, że UE nie może dać się zastraszyć.

Morawiecki oświadczył następnie, że Rosja "brutalnie narusza integralność terytorialną państw i zamraża konflikty". Zauważył, że Abchazję, Osetię Południową, Naddniestrze, Donbas i Krym Putin "traktuje jak narzędzie i broń w swojej bezwzględnej strategii".

Mówiąc o wtorkowym wideoszczycie przywódców Rosji i USA premier stwierdził: "Jeśli rozmowy Biden-Putin przyniosą deeskalację rosyjskich działań wobec Ukrainy i wobec Europy, to osobiście podziękuję i pogratuluję prezydentowi Bidenowi". Cały wywiad znajdziesz tutaj.

"Kolejny punkt na mapie spotkań"

Włochy to kolejny punkt na mapie spotkań premiera Mateusza Morawieckiego z europejskimi przywódcami. Również podczas tej wizyty głównym tematem będą zagrożenia geopolityczne oraz sytuacja na wschodniej granicy Unii Europejskiej" - podkreślił przed wylotem rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak zauważył, od czerwca br. na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej mamy do czynienia z hybrydowymi atakami, za którymi stoi reżim Alaksandra Łukaszenki. "To zorganizowana akcja, którą kontrolują i nadzorują białoruskie służby. Jednocześnie to największa od 30 lat próba destabilizacji całej Unii Europejskiej" - dodał.

Müller podkreślił, że Polska nie ulega szantażowi i robi wszystko, żeby bronić granic Wspólnoty oraz NATO. "Podejmujemy solidarne działania z naszymi sojusznikami, aby odpowiedzieć na presję ze strony wschodniego sąsiada" - zapewnił.

Ofensywa dyplomatyczna Morawieckiego

Szef polskiego rządu pod koniec listopada odbył serię spotkań z europejskimi liderami, z którymi rozmawiał o aktualnych zagrożeniach geopolitycznych, w tym sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. Premier Morawiecki w czasie swojego objazdu odwiedził 9 stolic i spotkał się z 11 europejskimi przywódcami, m.in. z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz ustępującą kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

ZOBACZ: Mateusz Morawiecki na Litwie: nasza ofensywa dyplomatyczna doprowadziła do pierwszych sukcesów

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ok. 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. takich prób, w październiku - 17,5 tys., we wrześniu - 7,7 tys., a w sierpniu - 3,5 tys.

Od 2 września do 30 listopada, w związku z presją migracyjną, w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Wprowadzenie takiego zakazu umożliwiła nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej.

WIDEO - Niemcy. Rekordowy wzrost zakażeń COVID-19. Kraje związkowe zaostrzają ograniczenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP, polsatnews.pl