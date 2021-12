O sytuacji poinformował m.in. radny PO-KO Przemysław Górzny, który opublikował na swoim koncie na Facebooku zdjęcia mężczyzn z kosiarkami, którzy próbują kosić zasypaną śniegiem trawę.

Sytuację opisał także jeden ze słuchaczy Radia Elka, który w trakcie jednej z audycji relacjonował jak ekipa drogowców kosiła (trawę?) w trakcie opadów śniegu.

- Ktoś im to pewnie zlecił, pewnie z publiczne pieniądze to idzie, rozumiem, że żyjemy w kraju absurdu, ale że aż takiego, to się nie spodziewałem - tłumaczył mieszkaniec.

"Robota nie zostanie przez nas odebrana"

Właściciel drogi wojewódzkiej 309, przy której odbywały się prace, tłumaczy, że za koszenie odpowiedzialna była firma zewnętrzna.

- Zlecenie poszło na początku października, miało zostać wykonane do początku listopada, ostatecznie wykonawca zameldował ich zakończenie w czwartek 2 grudnia - poinformował w rozmowie z Radiem Elka Andrzej Staszewski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Zapytany o efekt koszenia w śniegu, Staszewski poinformował, że "oczywiście robota ta nie zostanie odebrana", a firmie zostaną naliczone kary umowne za opóźnienie.

