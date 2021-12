W środę odnotowano w Polsce 28 tys. 542 nowych infekcji. Zmarły 592 osoby chore na COVID-19 - to rekordowa liczba zgonów. Tydzień temu mieliśmy 27 356 nowych przypadków COVID-19 i 502 zgony.

- Czwarta fala wyhamowuje, ale dużo osób nadal trafia do polskich szpitali. Ponad 23 tysiące pacjentów jest w szpitalach. Podkreślam, nie czekajmy do ostatniej chwili, zgłaszajmy się do lekarza wcześniej - podkreślił Kraska na antenie radiowej Jedynki w "Sygnałach Dnia".

Zgony po szczepionce

Przypomniał, że jedyną metodą przetrwania czwartej fali jest szczepienie.

- Nie ma ani jednego zgonu w Polsce ze względu na podanie szczepionki przeciw COVID-19. 33 zgony są w bliskiej odległości czasowej z podaniem szczepionki, ale nie jest udowodnionym, że wynikają bezpośrednio z tego - dodał.

Wiceminister Marcin Horała (PiS) w jednym z wywiadów stwierdził, że szczepionki przeciw COVID-19 "są eksperymentalne" i "nie przeszły normalnego cyklu testowania". Słowa polityka w rozmowie z Interią skomentował wirusolog, prof. Włodzimierz Gut. - Wypowiedź Horały jest sprzeczna z informacjami przedstawianymi przez rząd - mówił. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

- Chcemy nieco wydłużyć nieobecność dzieci w szkołach. Od okresu przedświątecznego do 9 stycznia wprowadzamy naukę zdalną w szkołach. Intencją jaką chcemy osiągnąć jest wydłużenie okresu, kiedy nie dochodzi do transmisji wirusa, interakcji między dziećmi - zapowiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Pełną listę nowych obostrzeń znajdziesz tutaj.

Czy firmy są gotowe na lockdown?

Jak wynika z badania Keralla Research dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, konfrontacja z lockdownem to zdaniem 36 proc. przedsiębiorców "wyzwanie, na które nie da się przygotować"; 30 proc. uważa, że zależy to od różnych czynników; z kolei 28 proc. ankietowanych twierdzi, że jest to możliwe.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Wyciekło wideo wskazujące, że na Downing Street było przyjęcie w lockdownie

Jednocześnie prawie 7 na 10 (68 proc.) przedstawicieli mikro, małych i średnich firm ocenia przygotowanie swojej firmy na wypadek kolejnego lockdownu jako dobre, z czego ponad 16 proc. - jako "zdecydowanie dobre"; a 22 proc. ocenia, że nie jest przygotowana do takiej sytuacji. Z kolei co dziesiąty przedsiębiorca przyznaje, że nie wie, na ile jego firma podołałby takiemu kolejnemu wyzwaniu.

WIDEO - Wypisali ze szpitala 71-latkę chorą na COVID-19. Tego samego dnia nie żyła Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP/Interia/PAP, polsatnews.pl