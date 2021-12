- W przyszłym tygodniu zaprosimy na konferencję prasową, na której pokażemy delimitację inwestorską, czyli ten wariant dokładniejszy lokalizacji lotniska, z którym będziemy szli po decyzję środowiskową" - powiedział dziennikarzom Horała. Zaznaczył, że to właśnie decyzja środowiskowa przesądza o dokładnej lokalizacji inwestycji. "I to jest poza inwestorem - dodał.

Jak przekazał rzecznik spółki Konrad Majszyk, "preferowana lokalizacja przez CPK zostanie zapisana w master planie, który jest opracowywany".

CPK między Warszawą a Łodzią

Spółka Centralny Port Komunikacyjny umowę na wykonanie master planu dla nowej inwestycji podpisała z należącą do brytyjskiej grupy Arup firmą Arup Polska pod koniec października 2021 r. Inwestor zakładał wówczas, że dzięki temu możliwe będzie ogłoszenie dokładnej lokalizacji lotniska do końca roku.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma powstać na terenie trzech gmin: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki (pow. żyrardowski). W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

kmd/PAP