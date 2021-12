Pies wbiegł na lód i dotarł na środek jeziora, kiedy załamał się pod nim lód. Dwóch funkcjonariuszy hiszpańskiej Straży Obywatelskiej bez namysłu wskoczyło do lodowatej wody, by uratować zwierzę.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek ok. godz. 11 w miejscowości Badaguás, w północno-wschodniej Hiszpanii.

Do lokalnych służb zadzwoniła kobieta, której pies wpadł do pobliskiego jeziorka z wodą. Jak relacjonowała, wcześniej podczas spaceru, zwierzę wbiegło na środek zamarzniętego zbiornika, gdzie załamał się pod nim lód.

Pies utknął około 9 metrów od brzegu, pływając w kółko i bezskutecznie próbując wydostać się z lodowatej wody.

Kiedy na miejsce przyjechała Straż Obywatelska, funkcjonariusze zdecydowali się wejść do wody i rozbić lód, aby pomóc wydostać się zwierzęciu na brzeg. Na Twitterze opublikowano nagranie z akcji funkcjonariuszy, na którym widać jak wyciągają oni psa.

Recibido aviso, sobre las 11'00 de la mañana, en el puesto de Jaca de la @guardiacivil, de la caída de un perro en una zona de embalse, la patrulla de Canfranc se mete al agua para llevar a cabo el rescate pic.twitter.com/nf7FC2XnXw — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 7, 2021

Jak relacjonują lokalne media, zmęczone i zmarznięte zwierzę bezpiecznie wróciło do właścicielki.

zma/polsatnews.pl