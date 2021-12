"Projekt nowelizacji przepisów dotyczących przestępstw przeciwko środowisku powstał, by skuteczniej chronić naturę" - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt ma m.in zaostrzyć kary dla osób/podmiotów niszczących środowisko i odciążyć samorządy, które wydają miliony na usuwanie porzuconych odpadów. - To przełomowy projekt - stwierdził wiceminister Marcin Warchoł.

Wprowadzenie gigantycznych kar za nielegalny import do Polski odpadów niebezpiecznych, zapowiedział we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Wyższe kary - do 5 tys. zł - mają być też wprowadzone za zaśmiecanie miejsc publicznych, pól i lasów.

Jak wyliczyło Ministerstwo Sprawiedliwości rośnie liczba przestępstw przeciwko środowisku. W 2017 roku odnotowano 28 przestępstw z art. 183 Kk - za nielegalne gospodarowanie odpadami. Z kolei w 2020 roku "takich przestępstw było aż 287" - napisało ministerstwo.

Głowna zmiana w tym zakresie - jak podkreślił Ozdoba - ma dotyczyć dużych firm. Zdaniem wiceministra obecnie jest problem ze ściągalnością kar od tych podmiotów. Dlatego, jak wyjaśnił, w nowelizacji Kodeksu karnego zaproponowano zwiększoną odpowiedzialność za nielegalny import do Polki odpadów niebezpiecznych - poza podwyższeniem kar, wprowadzona ma być zwiększona "obligatoryjna nawiązka na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska".

Wiceminister podkreślił, że dziś koszty "unieszkodliwienia odpadów w niektórych miejscach przekraczają dziesiątki i setki milionów złotych". - W skali kraju są to miliardy, a przestępcy środowiskowi przez dziesięć lat wpłacili z tytułu nawiązek na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska milion złotych. To jest śmiech na sali, czas już skończyć z tą patologią. Teraz nawiązka będzie gigantyczna, bo wyniesie aż do 10 milionów złotych - dodał.

Mówiąc o kodeksie wykroczeń, poinformował, że za zaśmiecanie miejsc publicznych, pól i lasów kara ma zostać zwiększona z 500 zł do 5 tys. zł. - Nie ma społecznej zgody, aby zaśmieć naszą planetę, nasze lasy, więc ta kara musi być wysoka - stwierdził Ozdoba.

Warchoł: przełomowy projekt zwalczający przestępstwa środowiskowe

"Zaostrzenie kar za niszczenie środowiska, łatwiejsza egzekucja nałożonych kar, skuteczniejsze ściganie nieuczciwych firm, odciążenie samorządów, które wydają miliony na usuwanie porzuconych odpadów - przygotowana nowelizacja przepisów ma pomóc lepiej chronić naturę" - napisało o projekcie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących przestępstw przeciwko środowisku powstał, by skuteczniej chronić naturę. pic.twitter.com/O62X4HfvOl — Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) December 8, 2021

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł nazwał tę nowelizację "przełomowym projektem zwalczającym przestępstwa środowiskowe".

- Nie pozwolimy na to, by Polska była wysypiskiem Europy, dlatego wprowadzamy surowsze kary zarówno dla tych, którzy wwożą do naszego kraju nielegalne i niebezpieczne odpady, jak i dla tych, którzy je nielegalnie składują - dodał.

Zaostrzenie kar za niszczenie środowiska, łatwiejsza egzekucja nałożonych kar, skuteczniejsze ściganie nieuczciwych firm, odciążenie samorządów, które wydają miliony na usuwanie porzuconych odpadów - przygotowana nowelizacja przepisów ma pomóc lepiej chronić naturę. pic.twitter.com/FFTrEkf8NW — Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) December 8, 2021

- Nie może być tak, że Polska jest krajem trzeciego świata, a firmy zachodnie bez żadnych ograniczeń zatruwają nasze środowisko, zagrażają zdrowiu, życiu ludzkiemu. Na to przyzwolenia być nie może. Wielkie koncerny muszą się liczyć z tym, że jeśli dostają dostęp do naszego rynku, to w związku z tym muszą również liczyć się z wymogami prawnymi - stwierdził Warchoł. - I dlatego to prawo dzisiaj zaostrzamy - oświadczył.

"Polacy nie są gorsi od Niemców"

- Polacy nie są gorsi od Niemców i jeżeli firmy takie jak SARIA Bio-Industries AG & Co czy Kronospan w Niemczech stosują określone wymogi, to w Polsce też powinny się do prawa stosować - powiedział. - Będzie surowiej, sprawiedliwiej i czyściej dla Polaków - zakończył wiceminister.

Przestępstwa przeciwko środowisku można zgłaszać online na stronie Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska. pic.twitter.com/Dtag2Jzgmh — Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) December 8, 2021

Przestępstwo przeciwko środowisku można zgłosić online tutaj.

