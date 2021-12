"Bo moja macica jest moja i tylko ja nią zarządzam. Bo moja ciąża to moja sprawa. Bo urodzę, jeśli zechcę. Bo mam prawo żyć tak, jak chcę. Bo mam prawo żyć. NIE zakazowi aborcji! NIE rejestrowi ciąż! NIE całkowitej kontroli!" - czytamy w opisie protestu, który zorganizowano na ulicy Wiejskiej.

- Droga do legalnej aborcji jest i będzie straszna. Nie ma taryfy ulgowej, różne straszne rzeczy muszą nam się przydarzyć. Musimy jednak pamiętać, że każda minuta i godzina naszego oporu, ratuje gdzieś, komuś życie i zdrowie - mówiła podczas protestu liderka Strajku Kobiet Marta Lempart.

Jak relacjonują aktywistki Strajku Kobiet, w pobliżu Sejmu odbywa się także demonstracja zwolenników zaostrzenia prawa aborcyjnego oraz protest antyszczepionkowców.

PAP/Albert Zawada

Projekt zaostrzający przepisy aborcyjne

Obywatelski projekt ustawy zaostrzającej kary za dokonanie aborcji wpłynął do Sejmu. 28 października marszałek Sejmu Elżbieta Witek przekazała go do pierwszego czytania. W nowych przepisach wprowadzono definicję "dziecka poczętego". Za "umyślne pozbawienie życia" grozić może nawet dożywocie. Autorem projektu jest Fundacja Pro - Prawo do Życia.

Projekt ustawy zakłada, że "dzieckiem" jest człowiek "od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności". Jednocześnie dodaje definicję "dziecka poczętego", którym "jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149".

Za spowodowanie śmierci "dziecka poczętego" grozić ma kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Nieumyślne spowodowanie śmierci skutkować może pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli sprawcą byłaby matka, sąd może zdecydować o nałożeniu łagodniejszej kary lub odstąpić od jej wymierzenia.

"W szczególności państwo zobowiązane jest strzec życia ludzkiego, ponieważ prawo do życia jest fundamentem wszelkich praw ludzkich. Pozbawienie człowieka prawa do życia oznacza pozbawienie go wszelkich praw w porządku doczesnym" - czytamy w uzasadnieniu.