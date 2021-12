Zwłoki mężczyzny, przy których był plecak i nigeryjski paszport, odnaleziono we wtorek w lesie w rejonie Olchówki w gminie Narewka – podała w środę rano podlaska policja. Ponadto, funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali ostatniej doby 51 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa powiedziała, że ciało znaleźli żołnierze w odległości około 9 km od granicy polsko-białoruskiej. Zaznaczył, że nie wiadomo na pewno, czy osoba ta to właśnie Nigeryjczyk, którego paszport znaleziono. Tożsamość będzie ustalana.

Wczoraj policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora w związku z odnalezieniem zwłok w lesie w okolicach Olchówki w gminie Narewka. Przy zwłokach znajdował się plecak i nigeryjski paszport. @PolskaPolicja @PolicjaH pic.twitter.com/YCSuqud44g — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 8, 2021

W związku ze zdarzeniem we wtorek policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora.

Zwłoki mężczyzny zostały przekazane do zakładu medycyny sądowej.

Kryzys na granicy

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W listopadzie było 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku - 17,5 tys., wrześniu - 7,7 tys., sierpniu - 3,5 tys.

Tylko ostatniej doby zanotowano takich 51 prób. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa 35 osób - głównie ob. Iraku, forsowała granicę. Funkcjonariusze Straży Granicznej wydali 6 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Wczoraj tj.07.12 na granicy🇵🇱🇧🇾odnotowano 51 prób jej nielegalnego przekroczenia #FunkcjonariuszeSG wydali 6 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa 35 osób-głównie ob.Iraku, forsowała granicę. Wszyscy zostali zatrzymani. pic.twitter.com/eZo4ilwqL8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 8, 2021

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią obowiązywał stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy wydanego na wniosek Rady Ministrów rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego do 30 listopada.

Natomiast od 1 grudnia do 1 marca na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego. Wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej umożliwia nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej, która we wtorek ukazała się w Dzienniku Ustaw. Wcześniej tego dnia nowelę podpisał prezydent Andrzej Duda, a Sejm odrzucił poprawki Senatu.

