Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało Straż Graniczną o zaginięciu na Podlasiu irackiej czteroletniej dziewczynki telefonicznie we wtorek przed godziną 12. W południe przesłano także e-mail z informacjami oraz zdjęciem dziecięcego bucika, który miał należeć do zaginionej dziewczynki. Do zaginięcia miało dojść po polskiej stronie granicy polsko-białoruskiej niedaleko Nowego Dworu (woj. podlaskie). Według rzeczniczki Straży Granicznej nie dostarczono wizerunku zaginionego dziecka.

Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska wyjaśniła Interii, że bezpośrednio po zgłoszeniu podjęte zostały poszukiwania w rejonie Nowego Dworu. - Aktywiści twierdzą, że dziecko było niesione na ramieniu przez mężczyznę, który nie był spokrewniony z rodzicami dziewczynki. Dlatego poszukiwaliśmy dziecka i mężczyzny - powiedziała Interii por. Anna Michalska.

Minionej doby funkcjonariusze SG nie zatrzymali żadnych rodzin z dziećmi.Wśród osób, które próbowały przekroczyć granicę🇵🇱🇧🇾 nie było dzieci. Dziś po informacji przekazanej przez aktywistów do biura RPO, przez kilka godzin przeszukiwano teren z lądu i z powierza.1/2 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 7, 2021



- Poszukiwania czteroletniej dziewczynki trwały we wtorek przez kilka godzin z ziemi i powietrza, wykorzystane były także drony i śmigłowiec, które są wyposażone w kamery noktowizyjne i termowizyjne - poinformowała rzeczniczka SG. - Podczas tych poszukiwań nie znaleziono żadnego dziecka - dodała. Według niej w ciągu całej doby służby graniczne nie zaobserwowały żadnych dzieci obserwując na bieżąco sytuację na granicy.



- Wszystkie patrole mają informację o zaginionym dziecku. Nadal szukamy tak naprawdę dorosłego mężczyzny i czteroletniej dziewczynki - wyjaśniła Michalska.



Według rzeczniczki Straży Granicznej na odcinku granicy w pobliżu Nowego Dworu oraz na innych odcinkach granicy z Białorusią patrole, które mają posterunki co 200 metrów, wiedzą o rzekomo zaginionych osobach. Wypatrywane są m.in. z dronów oraz samochodów obserwacyjnych, które są także wyposażone w aparaturę przeznaczoną do obserwacji w nocy, w tym w kamery termowizyjne.



Por. Anna Michalska wyjaśniła także, że migranci, których dziecko zaginęło, mieli - jak wynika z informacji aktywistów - znajdować się w pobliżu wsi Dubnica. - Wsi takiej nie ma po stronie polskiej. Znajduje się ona na Białorusi - wyjaśniła por. Michalska.

Grupa Granica o zaginionej dziewczynce

Działająca w pobliżu polsko-białoruskiej granicy Grupa Granica poinformowała we wtorek na Twitterze, że w nocy z 6 na 7 grudnia po polskiej stronie miała zaginąć czteroletnia Eileen pochodząca z Iraku. "Zaginęło dziecko! Dzisiaj w nocy małżeństwo z Iraku zostało wywiezione z Polski do Białorusi, podczas gdy ich czteroletnia córeczka Eileen została w lesie po polskiej stronie. Wciąż nie wiadomo, gdzie jest, pomimo że już rano zaalarmowaliśmy odpowiednie instytucje" - poinformowali na Twitterze aktywiści Grupy Granica.

"Dziewczynka wraz z rodzicami i grupą dorosłych przekroczyła polską granicę z nadzieją na bezpieczne schronienie w Europie. Rodzina doświadczyła przemocy ze strony białoruskich funkcjonariuszy - zabrano im telefon i zniszczono kartę SIM" - podali aktywiści na Facebooku.

