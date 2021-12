Tegoroczna akcja, organizowana w dniu jubileuszu 25-lecia Fundacji Polsat była wyjątkowa. Widzowie licznie zdecydowali się, by 6 grudnia, tuż przed "Wydarzeniami" obejrzeć ten specjalny blok reklamowy. Do oglądania zachęcało szerokie grono gwiazd i artystów, a w spocie mogliśmy zobaczyć historię o św. Mikołaju opowiedzianą oczami dzieci, bo to one są dla Fundacji najważniejsze.

Fundacja Polsat dziękuje wszystkim firmom, które zdecydowały się wesprzeć coroczną inicjatywę! Szczególne podziękowania kieruje do firm:

Allegro, Asseco, Bank Credit Agricole, Cinkciarz.pl Marketing Sp. z o.o. Spółka komandytowa, Colian Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat S.A, De'Longhi Polska Sp. z o.o., Electrolux Poland Sp. z o.o., eobuwie.pl S.A., Euro-net Sp. z o.o., FHP Vileda Sp. z o.o., Garmin Polska Sp. z o.o. , Grupa Pracuj S.A., Grupa Maspex Sp. z o.o., IKEA, ING Bank Śląski S.A., Jeronimo Martins Dystrybucja, Lidl Sp. z o.o. sp. k., Mars Polska Sp. z o.o., McDonalds Polska Sp. z o.o., Media Expert, Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o., Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o., Netia S.A., NIVEA Polska Sp. z o.o., Oponeo.pl S.A., Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o. o., Polkomtel Sp. z o.o., Procter&Gamble DS Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Santander Bank Polska S.A., Tarczyński S.A., Tchibo Warszawa Sp. z o.o., Totalizator Sportowy Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" Spółka Akcyjna, Żabka Polska Sp. z o.o.

- W imieniu Telewizji Polsat i Biura Reklamy Polsat Media chciałbym podziękować widzom oraz wszystkim reklamodawcom, którzy tak licznie zdecydowali się wesprzeć tę akcję. Bez nich ten sukces nie byłby możliwy. W tym roku podczas Mikołajkowego Bloku Reklamowego wyemitowaliśmy, aż 39 spotów reklamowych. Dzięki temu wsparcie uzyska jeszcze więcej potrzebujących dzieci – powiedział Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

Kulisy Mikołajkowego Bloku Reklamowego

- Dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie widzów i pomoc oraz coraz liczne grono gwiazd, które wsparły akcje. W tym roku świętujemy nasze 25-lecie. Jednak patrzymy już w przyszłość. Co roku podnosimy poprzeczkę i chcemy pomagać większej liczbie dzieci. Przed nami kolejne wyzwania, oczywiście w myśl naszego hasła - "Jesteśmy dla dzieci" - przekazała Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Mikołajkowy Blok Reklamowy w Polsacie

Spoty zachęcające widzów do obejrzenia Mikołajkowego Bloku Reklamowego były emitowane na antenach Grupy Polsat Plus od 22 listopada. W postać Świętego Mikołaja, podobnie jak rok temu, wcielił się Piotr Gąsowski. W kampanii można było zobaczyć również krótkie spoty, w których wystąpili cenieni dziennikarze i znani artyści wspierający Fundację Polsat: Dorota Gawryluk, Jarosław Gugała, Michał Szpak, Sławomir, Wojciech Błach i Patryk Cebulski. W nagraniach wzięły udział również dzieci, w tym podopieczne Fundacji Polsat 12-letnia i 4-letnia Karolinka.

Akcja była dodatkowo komunikowana w Internecie, radiu MUZO.FM, na nośnikach DOOH oraz na profilach społecznościowych Grupy Polsat Plus i Fundacji Polsat, gdzie do wsparcia akcji zaangażowała się cała plejada gwiazd Polsatu, a także dziennikarze Polsat News i Polsat Sport.

Fundacja Polsat jest pierwszą fundacją powołaną przez telewizję komercyjną, która już od 25 lat pomaga dzieciom. Dofinansowuje ich leczenie i rehabilitację. Remontuje także oddziały dziecięce w całej Polsce, kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny, z którego korzystają dzieci przebywające w szpitalach. Każdego dnia, podopieczni Fundacji mogą liczyć na znacznie więcej niż tylko wsparcie finansowe. Pracownicy Fundacji spędzają wiele godzin na czytaniu listów oraz prowadzeniu rozmów z rodzicami chorych dzieci towarzysząc w ich codzienności.

Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą prawie 40 000 małych pacjentów i wsparła finansowo ponad 2600 szpitali i ośrodków medycznych, a także szkoły, przedszkola i ośrodki pieczy zastępczej w całym kraju. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd prawie 265 milionów złotych.

* Liczba widzów została określona na podstawie danych Nielsen Media oprac. przez Telewizję Polsat Sp. z o.o.

