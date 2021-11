Prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc z medalem zasłużonych dla Centrum Zdrowia Dziecka. To wyjątkowe wyróżnienie za ponad 20 lat współpracy, podczas której Fundacji udało się stworzyć w szpitalu między innymi klinikę dla ciężko chorych noworodków, sprowadzić do Polski rodzinne przeszczepy wątroby i wyremontować wiele oddziałów.

- To wszystko jest dla dzieci. To nie jest dla profesorów, dla tych kochanych, z którymi przed chwilą rozmawiałam, i którzy mając łzy w oczach, mówili "jaka jesteś wspaniała". Oni też dziękują w imieniu swoich pacjentów. Wszystko się sprowadza do jednego, do chorych dzieci - przekazała Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

red//Polsat News