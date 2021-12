- Na ten moment najbardziej zdecydowani jesteśmy na to, aby dotyczyło to grupy medyków. Co do pozostałych grup - prace legislacyjne są przed nami i dyskusja w rządzie - powiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller, pytany o obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla trzech grup zawodowych, jaki zapowiedział we wtorek minister Adam Niedzielski,