Ośrodek African Health Research Institute pod przewodnictwem profesora Alexa Sigala przeanalizował krew 12 zakażonych Omikronem osób, które wcześniej zostały zaszczepione dwoma dawkami preparatu Pfizer/BioNTech. Agencja Reutera opisuje, że analiza wykazała 41-krotny spadek poziomu przeciwciał neutralizujących wariant Omikron w porównaniu do odmiany z Wuhan.

Jednocześnie badania wykazały, że krew pięciu z sześciu badanych osób, które wcześniej przeszły COVID-19, pozwalała na zneutralizowanie nowego wariantu.

Apel o szczepienie

"Te wyniki są lepsze, niż się spodziewałem. Im więcej przeciwciał otrzymasz, tym większa szansa, że będziesz chroniony przed Omikronem" - napisał Sigal na Twitterze. Początkowo ekspert był przekonany, że szczepionki zupełnie nie chronią przed nowym wariantem.



Ośrodek zastrzega jednak, że przedmiotem badania nie były osoby, które przyjęły dawkę przypominająca - te nie są dostępne w Republice Południowej Afryki. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie działać podobnie jak wcześniejsze przejście zakażenia i pozwoli na szybsze zwalczenie infekcji.



ZOBACZ: Naukowcy zidentyfikowali "niewidzialną" wersję Omikronu



"Ludzie, którzy nie mieli dawki przypominającej powinni ją otrzymać, a ludzie, którzy przeszli COVID-19 powinni zostać zaszczepieni" - stwierdził Sigal cytowany przez Bloomberg.

Podczas badań nie analizowano tego, jak na nowy wariant zakażenia wpływają szczepionki Moderny i Johnson&Johnson.

Dr Fiałek: Bardzo ważny raport

"Warto zauważyć, że dane zaszczepionych dotyczą 2 dawek! Czekamy na badania po podaniu boostera - w przypadku 3 ekspozycji (przechorowanie + 2 dawki) neutralizacja jest w dalszym ciągu zachowana. Mała próba analizowana, aczkolwiek raport bardzo ważny. Badanie czeka na recenzję" - skomentował na Facebooku lekarz dr Bartosz Fiałek.

Do działania szczepionek na wariant Omikron odniosła się również Światowa Organizacja Zdrowia.



- Mamy szczepionki, które okazały się wysoce skuteczne przeciwko wszystkim wariantom wykrytym do tej pory. Nie ma powodu, aby oczekiwać, że tak nie będzie w przypadku wariantu Omikron - zapewnił cytowany przez AFP dr Mike Ryan, dyrektor WHO ds. nagłych wypadków zdrowotnych.

Nie wymagają podania tlenu

Wariant koronawirusa Omikron został po raz pierwszy opisany przez naukowców z RPA w listopadzie. Od tamtej pory jest regularnie wykrywany w kolejnych państwach świata.

ZOBACZ: Obowiązek szczepień. "Zdecydowani jesteśmy, by dotyczyło to grupy medyków"



Epicentrum nowego wariantu została Pretoria. Według stołecznych danych dotyczących profilu pacjentów w zeszłym tygodniu 80 proc. przyjęć do szpitali w związku z koronawirusem dotyczyło osób poniżej pięćdziesiątego roku życia. Większość z nich nie wymagała podania tlenu.

WIDEO - TSUE: kolejna kara finansowa dla Polski. Komentarz rzecznika Izby Dyscyplinarnej SN Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/Interia