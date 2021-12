- Możliwe, że będziemy potrzebowali czwartej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 - oświadczył w środę we francuskim Senacie szef Rady Naukowej przy premierze Jean-Francois Delfraissy.

Pytany o szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat, Delfraissy odpowiedział, że Rada Naukowa chce, aby nie były one obowiązkowe i nie były włączone do obowiązującego we Francji w miejscach publicznych paszportu sanitarnego.

Francuscy naukowcy czekają obecnie na dane ze Stanów Zjednoczonych dotyczące toksyczności. Trzy tygodnie temu rozpoczęto tam szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat.

W ciągu ostatnich 24 godzin we Francji odnotowano ponad 59 tys. nowych przypadków koronawirusa - wynika z danych z wtorku Agencji Zdrowia Publicznego (SPF).

Zaostrzony protokół sanitarny w szkołach

We Francji od piątku rząd zamyka dyskoteki na cztery tygodnie, a od poniedziałku wprowadza zaostrzony protokół sanitarny w szkołach, gdzie noszenie maseczek obowiązuje nauczycieli i dzieci od 6. roku życia nie tylko na lekcjach, ale również na zajęciach sportowych. W miejscach publicznych i dalekobieżnym transporcie publicznym wymagane są paszporty sanitarne.

Noszenie maseczek obowiązkowe jest w miejscach zamkniętych oraz otwartych, jeśli zgromadzonych jest dużo osób, m.in. na jarmarkach bożonarodzeniowych. Premier zapowiedział zaostrzenie kontroli paszportów sanitarnych, które od 15 stycznia mają stracić ważność w przypadku niezaszczepienia się dawką przypominającą.

