Trwa jeszcze dyskusja nad nowymi zmianami w obostrzeniach, które będą obowiązywały mniej więcej do końca roku - poinformował we wtorek w Polsat News rzecznik prasowy ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wiceszef resortu Waldemar Kraska przekazał natomiast, że pewne nowe obostrzenia epidemiczne będą obowiązywały w całym kraju.

W rozmowie z dziennikarzem Polsat News Arnoldem Nadolczakiem rzecznik MZ powtórzył, że we wtorek lub w środę minister zdrowia poinformuje o wprowadzeniu "nowego pakietu nowych zasad bezpieczeństwa".

Co z nowymi obostrzeniami?

Zasygnalizował to w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podając, że zmiany wprowadzone byłyby w związku ze zbliżającymi się świętami i nowym wariantem koronawirusa. Premier dodał, że rozważane jest wzmocnienie obostrzeń wobec niezaszczepionych.

Rzecznik resortu zdrowia o nowych obostrzeniach

- Trwają jeszcze ostatnie dyskusje nad tym pakietem zmian obostrzeniowych, który powinien wejść w niedługim czasie i obowiązywać mniej więcej do końca roku - zaznaczył rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, komentując te informacje w rozmowie z Polsat News.

Przyznał też, że "cały czas jesteśmy jeszcze na szczycie IV fali ", a dzisiaj resort odnotował 504 zgony pacjentów z COVID-19, w tym 379 to osoby, które się nie zaszczepiły. - To oznacza, że 75 proc. osób nie mogło liczyć na ochronę szczepionkową. Jeżeli rozmawiamy o tym, to te dane od kilku tygodni są na tym samym poziomie - podkreślił.

Wiceminister Waldemar Kraska dopytywany czy obostrzenia będą ogólnokrajowe czy powiatowe stwierdził: "Myślę, że pewne zasady będą obowiązywały w całym kraju".

Wiceminister w programie Newsroom WP, podkreślił, że nowa strategia walki z koronawirusem będzie oparta o zalecenia Rady Medycznej przy premierze. - Myślę, że ani hotele, ani stoki nie będą zamknięte, aczkolwiek pewnie jakieś obostrzenia będą wprowadzone - powiedział Kraska.

Pytany o to, czy osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 z nowych zasad epidemicznych będą wyłączone, powiedział: "Tak jak wczoraj mówił premier Mateusz Morawiecki - musimy preferować te osoby, które są zaszczepione, to także będzie powodowało to, żeby zachęcić te osoby, które się jeszcze wahają".

Obowiązkowe szczepienia dla służby zdrowia i wojska?

Jak ustaliły "Wydarzenia", rządowy pakiet zaostrzenia restrykcji zakłada obowiązkowe szczepienia dla służby zdrowia, pracowników DPS-ów, wojska i być może dla nauczycieli.

Jeszcze w tym tygodniu Sejm ma zająć się funduszem kompensacyjnym i prawdopodobnie ustawą pozwalającą weryfikować szczepienia u pracowników a także klientów np. kin, hoteli czy stadionów.



Rząd rozważa też kolejne zmniejszenie limitu dla osób niezaszczepionych.

