Do Straży Granicznej najpierw wpłynęły pełnomocnictwa trzech cudzoziemców, a później zgłoszenie o nielegalnym przekroczeniu granicy; na miejscu czekała na nas europosłanka Janina Ochojska i kamery; to była ustawka - mówi rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

Janina Ochojska, europosłanka i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, poinformowała późnym wieczorem w środę, że uczestniczyła w "interwencji Grupy Granica, w czasie której trzech Syryjczyków, uprzednio 5-krotnie wypchniętych z Polski, zostało wreszcie przewiezionych do ośrodka". - Tylko światła kamer, nasza obecność i wywalczone zabezpieczenie z Trybunału Praw Człowieka uchroniły ich przed kolejną wywózką - napisała na Twitterze.

Trzej syryjczycy prosili o ochronę międzynarodową

Do tej sprawy odniosła się w czwartek rzeczniczka Straży Granicznej. Jak relacjonowała, ok. godz. 22 do placówki SG w Szudziałowie wpłynęły pełnomocnictwa dotyczące trzech nieznanych cudzoziemców. Godzinę później, jak dodała, funkcjonariusze tej samej placówki dostali zgłoszenie od anonimowej osoby, przedstawiającej się jako mieszkanka pogranicza, o trzech osobach, które miały nielegalnie przekroczyć granicę.

ZOBACZ: Ukraina. Straż Graniczna zaprzecza informacjom o rzekomym "rozstrzelaniu migrantów"

- Pojechaliśmy w miejsce zgłoszenia. Na miejscu było osiem samochodów osobowych, duża liczba dziennikarzy, z ustawionymi kamerami, europosłanka Ochojska i trzech mężczyzn - powiedziała. Jak dodała, mężczyźni, według przekazanych przez nich informacji, są narodowości syryjskiej, jednak nie mieli dokumentów potwierdzających tożsamość.

Według rzeczniczki Janina Ochojska żądała, "aby funkcjonariusze się jej legitymowali", a towarzyszące europosłance osoby utrudniały wykonywanie funkcjonariuszom obowiązków służbowych, podstawiając im telefony blisko twarzy, aby nagrywać rozmowę. - Inne osoby blokowały przejście z tymi cudzoziemcami do pojazdu służbowego - dodała.

"Na miejscu czekały kamery"

Por. Michalska zaznaczyła, że cudzoziemcy byli wypoczęci, czyści, w nowych ubraniach i butach, mieli białe kartki z napisaną w języku angielskim prośbą o azyl. Jak wyjaśniła, zostali zabrani na placówkę SG w Szudziałowie, gdzie potwierdzili, że chcą w Polsce składać wnioski o ochronę międzynarodową. Zostaną one przyjęte w obecności tłumacza.

ZOBACZ: Komendant główny policji odpowiedział na wpis Janiny Ochojskiej. "Ciężko zachować spokój"

- Tak wyglądała ta scena. Z naszego punktu widzenia to była ustawka, ponieważ zanim zostali wezwani do tych osób funkcjonariusze, dotarły pełnomocnictwa, a na miejscu czekały na nas kamery - zaznaczyła. Jak dodała, nie wiadomo, gdzie ci cudzoziemcy byli wcześniej.

- Zrobiono to po to, aby nagrać to, jak postępujemy z cudzoziemcami. Najgorsze było to, że zamiast z nami współpracować - o czym my zawsze mówimy: jesteśmy otwarci na współpracę z fundacjami - to te osoby utrudniały nam nasze działania - dodała rzeczniczka SG.

WIDEO - Waszczykowski o swojej wizycie na Białorusi: być może oszukał nas wszystkich Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pdb/PAP