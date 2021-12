Popołudnie bez większych przejaśnień, miejscami opady śniegu. Minus 2 st. C. na wschodzie kraju, 1 st. C. w centrum, ok. 4 st. na południowym zachodzie - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Szczególnie niebezpiecznie będzie w zachodniej i centralnej Polsce. Dla mieszkańców ośmiu województw wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem.