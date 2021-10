Poznań. Fundacja Polsat i Amazon zakupiły nowoczesny sprzęt dla Kliniki Onkologii Dziecięcej

Najważniejsze to jak najszybciej postawić diagnozę - w przypadku onkologii dziecięcej oznacza to lepsze i krótsze leczenie oraz mniej skutków ubocznych. Teraz w Klinice Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu będzie oto łatwiej dzięki nowoczesnemu sprzętowi USG - to dar Fundacji Polsat i Amazona. Urządzenie jest mobilne i ułatwi diagnostykę.

- Gdy usłyszałam potwierdzenie diagnozy, tego momentu nigdy nie zapomnę. Potworny ból, strach - nie da się tego opisać - powiedziała mama Igi, która choruje na ostrą białaczkę. Dla rodziców i dzieci wiadomość o nowotworze to dramat, który opisują jako "koniec świata". Jednak odpowiednia i wczesna diagnostyka, to większa szansa na powrót do normalności.

Jak podkreślają specjaliści - im szybciej rozpozna się chorobę - tym lepiej.

Wcześniejsza diagnoza to lepsze rokowania

- Ogromne znaczenie ma wczesne rozpoznanie. My ogółem jesteśmy w stanie w tej chwili wyleczyć ok. 80 proc. zachorowań na nowotwory - powiedział prof. Jacek Wachowiak z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

WIDEO: materiał "Wydarzeń" o przekazaniu sprzętu zakupionego przez Fundację Polsat i Amazon Polska

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Teraz dzięki będzie to łatwiejsze - dzięki Fundacji Polsat i Amazonu Polska, który w ramach donacji przekazał 200 tys. złotych na zakup sprzętu do badań USG dla Kliniki Onkologii Pediatrycznej w Poznaniu. Dzięki temu los najmłodszych pacjentów może wyglądać pomyślniej.

"Dokładamy malutką cegiełkę do lepszego życia naszych dzieci"

- To uroczysty dzień, bo znowu dokładamy malutką cegiełkę do lepszego życia naszych dzieci - powiedziała Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

- Amazon wspiera tych najsłabszych. Dzieci chore na raka to są te najsłabsze osoby, które potrzebują tej pomocy - powiedział Artur Kruczyk, dyrektor Centrum Operacyjnego Amazon w Poznaniu.

Zakupione urządzenie jest mobilne i dzięki temu badanie będzie można wykonać bez wychodzenia z sali. To ważne, bo mali pacjenci mają obniżoną odporność.

Jak zwracają uwagę specjaliści, badanie nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia. - Ultrasonografia wykorzystuje fale ultradźwiękowe, które są bardzo bezpieczne - powiedziała dr hab. n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna, kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu.

Lepsze leczenie

Można je powtarzać kilka razy dziennie i monitorować chorobę. - Jest to dla nas sygnał co możemy zrobić więcej, jak możemy to leczenie zmodyfikować, ulepszyć - powiedziała prof. Katarzyna Derwich, z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Fundacja Polsat, która w tym roku obchodzi 25 lat swojej działalności, przekazała tylko na oddziały onkologiczne blisko 12 mln złotych. Dzięki doświadczeniu i wieloletniej pracy zespół fundacji wie, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. - Jest taki apel - jeżeli ktokolwiek posiada środki - my jesteśmy w stanie wskazać potrzeby i chętnie wspólnie coś zrobimy - przyznała Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

Iga, która leczy się na białaczkę, skorzystała już z badania za pomocą nowego sprzętu. Jej mama powiedziała, że "zrobi wszystko, aby szybko wróciła do domu". Fundacja Polsat i Amazon Polska mają nadzieje, że nowy sprzęt pomoże w zrealizowaniu tego celu.

WIDEO - "Interwencja". Urzędnicy wyburzyli jej dom. Nic o tym nie wiedziała Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kmd/polsatnews.pl