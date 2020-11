Siostry z autyzmem. Pomaga im Fundacja Polsat

Fundacja Polsat pomaga 9-letniej Hani i 4-letniej Zosi. Dziewczynki mają autyzm. - Każda historia jest inna, dlatego mówi się o spektrum autyzmu. Może być to autyzm głęboki, ale również autyzm w łagodnej postaci. Wtedy dzieci potrafią rozwijać się w określonym kierunku, a nawet potrafią być specjalistami w konkretnej dziedzinie - powiedziała Agnieszka Grzegorczyk, członek zarządu Fundacji Polsat.

Agnieszka Grzegorczyk, członek zarządu Fundacji Polsat zwróciła uwagę na ogromną rolę rodziców we wczesnym zdiagnozowaniu autyzmu u dziecka.

- Autyzm można zdiagnozować już, kiedy dziecko ma 18 miesięcy. Najważniejsze jest to, żeby rodzice obserwowali rozwój swojego dziecka. Jeżeli zauważą niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem - powiedziała.

Rodzic jest najważniejszą osobą, która może zauważyć, że dziecko rozwija się inaczej niż jego rówieśnicy - dodała.

Terapia i wsparcie otoczenia

- Każda historia jest inna, dlatego mówi się o spectrum autyzmu. Może być to autyzm głęboki, ale również autyzm w łagodnej postaci. Wtedy dzieci potrafią rozwijać się w określonym kierunku i potrafią być specjalistami w konkretnej dziedzinie - wyjaśniła Grzegorczyk.

- Najważniejsza dla takich dzieci jest terapia i wsparcie otoczenia. Dużo miłości, dużo pomocy i dużo cierpliwości ze strony rodziców i opiekunów, ale także akceptacja ze strony środowiska. Często, gdy widzimy dzieci autystyczne, a nie wiemy o ich chorobie, wydaje nam się, że są to dzieci niegrzeczne, a to jest nieprawda. One wymagają wsparcia i terapii - stwierdziła.

Taką terapie, dzięki wsparciu telewidzów, dofinansowuje Fundacja Polsat. Jednymi z dzieci objętych pomocą Fundacji są siostry - 9-letnia Hania i 4-letnia Zosia. Dziewczynki mają spectrum autyzmu, a Fundacja Polsat pomogła sfinansować im terapię.

Szczepionki dla dzieci

W programie poruszony zostanie również temat szczepień dla dzieci. - Te szczepienia są ważne, szczególnie teraz - w okresie pandemicznym. Pandemia nie powinna w żaden sposób zatrzymywać kalendarza szczepień obowiązkowych, dzięki którym dzieci są zdrowe i zabezpieczone przed groźnymi chorobami na dalsze lata życia - powiedział Bartosz Kwiatek, prowadzący program #JesteśmyDlaDzieci.

Przypomniał, że od stycznia przyszłego roku zwiększa się kalendarz obowiązkowych szczepień refundowanych. Finansowane z budżetu państwa będzie m.in. bardzo ważne szczepienie dla dzieci na rotawirusy.

W programie będzie również mowa o szczepionkach na koronawirusa.

- Mamy coraz więcej doniesień na temat szczepionek na koronawirusa. Będziemy mówić o badaniach, powiemy również o tym, kiedy możliwe będą szczepienia przeciw koronawirusowi oraz czy te szczepionki będą bezpieczne - dodał dziennikarz.

