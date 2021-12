Około 50-letni mężczyzna pojawił się w punkcie szczepień, mimo że nie chciał przyjmować preparatu. Aby otrzymać certyfikat covidowy zakrył swoje ramię silikonową formą, mając nadzieję, że nie zostanie to zauważone.

Pielęgniarki nie dały się nabrać i zawiadomiły policję. Jedna z nich powiedziała lokalnym mediom, że kiedy podwinęła rękaw stwierdziła, że ​​skóra mężczyzny jest "gumowata i zimna", a jej pigment "zbyt jasny".

Lokalna policja prowadzi obecnie śledztwo w sprawie incydentu w Biella w północno-zachodnich Włoszech, a lokalni urzędnicy skrytykowali działania mężczyzny.

- Sprawa graniczy z absurdem, gdyby nie fakt, że mówimy o incydencie o ogromnej powadze – przekazał w oświadczeniu szef regionalnego rządu Piemontu Albert Cirio.

Powiedział, że ta "sztuczka była nie do zaakceptowania w obliczu poświęcenia, jakie cała społeczność poniosła podczas pandemii, pod względem ludzkiego życia, kosztów społecznych i ekonomicznych".

To mógł być kolejny taki incydent

"La Repubblica" powołała się na na wiadomość w mediach społecznościowych. Wynika z niej, że mężczyzna kupił za 488 euro silikonowy kombinezon pokrywający połowę ciała, m.in. ramiona i szyję.

- Czy zauważą, jeśli pójdę w tym? Może pod silikonem założę nawet dodatkowe ubrania, aby igła nie dotknęła mojego prawdziwego ramienia" - miał napisać mężczyzna na Twitterze.

We Włoszech obowiązują najbardziej surowe w Europie przepisy dotyczące certyfikatu COVID-19. Obowiązek posiadania przepustki sanitarnej od 15 października dotyczy wszystkich miejsc pracy, podobnie jak wielu obiektów publicznych. Pracownik nie może wejść do miejsca pracy bez tzw. Green Pass, wystawianego na podstawie szczepienia, wyleczenia lub testu z ostatnich 48 godzin. Za wejście na teren pracy bez przepustki grozi kara od 600 do 1500 euro. Pracodawca za brak kontroli zaświadczenia może dostać karę w wysokości od 400 do 1000 euro.

