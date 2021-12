Spot reklamowy będzie emitowany w kanałach telewizyjnych Grupy Polsat Plus, radiu, kinach oraz w internecie. Promocja obejmie także działania outdoorowe.

– Interia w nowej kampanii skupia się na aktualnych wydarzeniach, którymi żyje cała Polska, jest "blisko tego, co bliskie Tobie". Opisuje zjawiska i sytuacje, które nas interesują, którymi żyjemy, wobec których nie pozostajemy obojętni. Kampanii towarzyszy nowy claim "Twoje wszystko", który w naturalny sposób uzupełnia przekaz spotu "Pomiędzy". Wskazuje, że wszystko to, czego potrzebuje użytkownik można znaleźć właśnie w Interii – mówi Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska, Dyrektor Komunikacji Marketingowej w Grupie Polsat Plus. - Hasło Interii "Twoje wszystko" jest spójne ze strategią komunikacyjną Grupy - dodaje.

Nowa strona główna Interii

Zmiany w portalu odzwierciedla nowa strona główna Interii. Zastosowane w niej rozwiązania m.in. nowoczesny design, intuicyjna obsługa, przejrzysty podział na bloki tematyczne i sekcja „Najnowsze” zapewniają użytkownikom komfortowy i szybki dostęp do wybranych treści.

– Użytkownicy znajdą w naszym portalu wszystko, czego potrzebują – newsy, wywiady i mnóstwo treści multimedialnych m.in. materiały wideo, podcasty i live streamingi. Polityka, plotki, pogoda, muzyka, filmy, seriale, motoryzacja i wiele innych tematów – opisane, opowiedziane i pokazane przez najlepszych dziennikarzy w Polsce – mówi Piotr Witwicki, Redaktor Naczelny Grupy Interia.

Za pomysł kreatywny kampanii "Pomiędzy" oraz jej realizację odpowiada agencja Freundschaft we współpracy z działami marketingu Telewizji Polsat i Interii oraz domem produkcyjnym TFP. Plan mediów przygotowało Vizeum Polska.

***

Według badań Mediapanelu w tym roku Grupa Polsat-Interia odnotowuje co miesiąc ok. 20 mln RU i prawie 2 mld odsłon. Portal sukcesywnie dąży do objęcia pozycji lidera w polskim internecie.

luq//Interia