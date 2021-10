Grupa Polsat – Interia wyprzedziła Grupę Wirtualna Polska na platformie mobile

We wrześniu serwisy i aplikacje Grupy Polsat-Interia odwiedziło prawie 18,7 mln użytkowników smartfonów i tabletów (RU), którzy wygenerowali ponad 1,1 mld wyświetleń. Zapewniło jej to awans na drugą pozycję wśród wydawców internetowych w Polsce na platformie mobile.

Od początku badań Mediapanelu (październik 2020 rok) liczba realnych użytkowników (RU) korzystających z oferty Grupy Polsat – Interia z poziomu urządzeń mobilnych (smartfony i tablety) oraz aplikacji zwiększyła się o ponad 1,1 mln. Zapewniło jej to we wrześniu br. awans na drugą pozycję w kategorii mobile wśród wydawców internetowych. Na trzecim miejscu uplasowała się Grupa Wirtualna Polska, która w tym samym miesiącu wygenerowała o prawie 300 tys. RU słabszy wynik od Grupy Polsat – Interia.

Grupa Interia to czołowy gracz na polskim rynku mediów nowej generacji. Co miesiąc ponad 20 mln osób korzysta z dostępu do najświeższych informacji, ciekawostek i rozrywki oraz z najlepszego sposobu komunikowania się̨ ze światem. Portal Interia udostępnia bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych. W skład Grupy Interia wchodzą̨ także serwisy tematyczne, które gromadzą̨ użytkowników o różnorodnych zainteresowaniach i potrzebach. Od lipca 2020 roku Grupa Interia wchodzi w skład Grupy Polsat Plus, największej grupy medialno-telekomunikacyjnej w kraju.

WIDEO - Mazowieckie. Ciała dwóch 13-latek w lesie pod Warszawą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad