Nowe zasady wjazdu do Niemiec. Polska uznana za kraj "wysokiego ryzyka"

Nowe zasady wjazdu do Niemiec. Pracownicy transgraniczni

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem wysokiego ryzyka a Niemcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu, żeby nie podlegać kwarantannie.

Co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Można skrócić kwarantannę, jeżeli wykona się drugi test po 5 dniach od wjazdu. Dzieciom poniżej 12 r. życia kwarantanna kończy się automatycznie po 5 dniach.

Strefy wysokiego ryzyka w Niemczech

W Unii Europejskiej późnym latem w ogóle nie było obszarów wysokiego ryzyka związanego z koronawirusem. Jednak w ostatnich tygodniach wiele państw członkowskich zostało ponownie umieszczonych na liście ryzyka, w tym kraje sąsiadujące z Niemcami - Holandia, Belgia i Austria, z wyjątkiem pojedynczych gmin.