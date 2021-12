- Dzisiaj mamy potwierdzonych 26 965 nowych zakażeń koronawirusem. To prawie taki sam wynik jak w ubiegłym tygodniu, o 200 przypadków więcej - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Graffiti" w Polsat News. Polityk podał także, że w wyniku zakażenia koronawirusem zmarło kolejne 470 osób.

Szef resortu zdrowia poinformował o 26 965 nowych zakażeniach i 470 zgonach chorych na COVID-19. - To minimalny wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia, co potwierdza, że jesteśmy w apogeum czwartej fali zakażeń - tłumaczył Adam Niedzielski.



- Pytanie, co dalej, czy będziemy obserwowali spadki zakażeń, czy jednak te liczby będą się utrzymywały na podobnym poziomie - dodał polityk. Niedzielski poinformował także, że w Polsce wciąż nie zdiagnozowano jeszcze wariantu Omikron.

Wideo: Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski o zakażeniach

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 27 356 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz 502 zgonach. Najwięcej zakażeń było w województwach: mazowieckim (4048), śląskim (3627), wielkopolskim (2539).

W ubiegły piątek (26 listopada) resort zdrowia informował o 26 735 nowych przypadków zakażeń koronawirusem oraz 421 ofiarach śmiertelnych.

Nowe obostrzenia

Od środy 1 grudnia w Polsce obowiązują ściślejsze regulacje sanitarne. Bardziej restrykcyjne limity osób obowiązują od środy m.in. w kościołach, obiektach sportowych, kinach, centrach handlowych czy teatrach. Osoby podróżujące spoza strefy Schengen będą zobowiązane do odbycia 14-dniowej kwarantanny, chyba, że są w pełni zaszczepione.

Limit 50 proc. obłożenia obowiązuje w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych. Taki sam limit dotyczy obiektów sportowych: basenów i aquaparków (do tej pory było to 75 proc. obłożenia). ZOBACZ: Koronawirus - Raport Dnia. Mniej zakażeń; obowiązkowe szczepienia w Niemczech. Czwartek, 2 grudnia Z 500 do 250 osób zmniejszono limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w takich zgromadzeniach i uroczystościach, jak wesela, komunie, konsolacje i spotkania, a także podczas dyskotek (do tej pory limit wynosił 150 osób). Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Z kolei limit jedna osoba na 15 m kw. obowiązuje na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach (do tej pory obowiązywał limit jednej osoby na 10 m kw.). Taki sam limit obowiązuje w obiektach handlowych, targach, wystawach, kongresach i konferencjach. Nowe limity mają obowiązują od środy do 17 grudnia. Minister zdrowia Adam Niedzielski zastrzegł podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że "jeżeli sytuacja ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień".

