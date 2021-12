Uważam, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, ale pewne grupy powinny podlegać obowiązkowi szczepień - powiedział na antenie Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazał, że taki obowiązek mógłby objąć medyków, nauczycieli i służby mundurowe.

Szef resortu zdrowia poinformował o 26 965 nowych zakażeniach i 470 zgonach chorych na COVID-19.- To minimalny wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia, co potwierdza, że jesteśmy w apogeum czwartej fali zakażeń - tłumaczył Adam Niedzielski.

Wariant Omikron game changerem?

Minister pytany o liczbę testów na koronawirus poinformował, że w Polsce codziennie wykonywanych jest około 100 tys. takich badań. - Dzisiaj dokładnie 107 tys. testów - tłumaczył.

- Z punktu widzenia poczucia kompletności informacji, zdajemy sobie sprawę, że to nie są wszystkie przypadki w kraju - dodał Niedzielski. Jednocześnie polityk podkreślił, że to chorzy muszą chcieć się badać.

Zapytany o obecność wariantu Omikron w Polsce, minister potwierdził, że dotychczas nie potwierdzono obecności tej mutacji w kraju. - Oczywiście można robić różne zabiegi jak uszczelnianie granic, wzmożona działalność sanepidu (…) ale wirus nie zna granic, jeśli nie drogą powietrzną, to przedostanie się drogą kołową - stwierdził polityk.



Niedzielski przyznał jednak, że według niego "wariant Omikron jest game changerem". - Zupełnie zmienia rzeczywistość. Prognozy, które prezentowaliśmy, będąc przekonanym, że w okresie przedświątecznym zakażania będą spadać, te prognozy są teraz obarczone ryzykiem - dodał.

Czy Polacy chcą się szczepić?

Niedzielski został też zapytany o przebieg programu szczepień w Polsce. Jak bowiem zwrócił uwagę prowadzący program dziennikarz, Polacy są na 23. miejscu (wśród krajów UE) jeśli chodzi o liczbę przeprowadzanych szczepień.

- Staram się patrzeć na to zjawisko z dwóch stron, ponieważ jeśli chodzi o szczepienia chociażby na grypę czy inne działania profilaktyczne, to też wypadamy kiepsko w zestawieniach europejskich - tłumaczył minister.

Polityk zwrócił też uwagę, że jeśli chodzi o szczepienia przeciwko koronawirusowi to rośnie liczba Polaków, którzy chcą przyjąć preparat.

Obowiązek szczepień

Dziennikarz zapytał także Niedzielskiego jakie działania planuje rząd, aby zachęcać osoby nieprzekonane. - To jest przede wszystkim kwestia wyboru Polaków, bo szczepienia są dobrowolne. Przygotowujemy rozwiązania, które może zachęca (osoby niezdecydowane - red.), myślimy o obowiązku szczepień, szczególnie dla grup najbardziej narażonych, czyli przede wszystkim dla wszystkich medyków - tłumaczył polityk.



Jednocześnie minister zapewnił, że zmiany te nie będą wprowadzane „z dnia na dzień”.

- Ja uważam jednak, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej z jednej strony narażone, a z drugiej też odpowiadają w sensie społecznym za pewne zwiększone ryzyko transmisji, to z punktu widzenia mojego te grupy rzeczywiście powinny podlegać obowiązkowi szczepień - powiedział.

Dopytywany, czy taki obowiązek miałby dotyczyć medyków i nauczycieli, Niedzielski potwierdził. - Nauczyciele też - powiedział. Ocenił, że obowiązkowe szczepienia powinny dotyczyć także służb mundurowych "ze względu na pełnione obowiązki".

Zdaniem ministra nie ma natomiast konieczności objęcia obowiązkiem szczepień pracowników handlu.

