Z ośmiu w pełni zaszczepionych osób, u których zakażenie potwierdzono lub się je podejrzewa, tylko jedna wykazywała objawy choroby.

Zaszczepieni, którzy zakazili się wariantem Omikron, to osoby powracające z podróży do Republiki Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii i Malawi. Pozostałe cztery przypadki, to osoby niezaszczepione, które podróżowały do RPA - poinformował dziennik "Times of Israel".

Zarejestrowano 27 "prawdopodobnych" przypadków Omikrona

Ministerstwo zdrowia podało, że w kraju zarejestrowano również 27 przypadków, co do których istnieje "wysokie prawdopodobieństwo" obecności wariantu Omikron. 19 z nich, to osoby, które w ostatnim czasie nie podróżowały.

Premier Izraela Naftali Benet wezwał rodaków do unikania zbędnych podróży, jednak - jak podała gazeta "Jerusalem Post" - sam bronił decyzji żony, która w środę wraz z czwórką dzieci udała się na wycieczkę zagraniczną. Rodzina miała pierwotnie wylecieć do Mauritiusu jednak w związku z oznaczeniem tego kraju jako miejsce wysokiego ryzyka kierunek zmieniono na państwo nieobarczone wysokim zagrożeniem epidemicznym.

aml/PAP