Sejm odrzucił w czwartek w pierwszym czytaniu obywatelski projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji. Projekt zakładał, że przerwanie ciąży może być traktowane jako zabójstwo. W związku z tym za jej dokonanie mogłoby grozić od 5 do 25 lat więzienia lub dożywocie. W środę wieczorem odbyła się w Sejmie gorąca dyskusja, natomiast przed budynkiem izby niższej parlamentu zorganizowano protest. W trakcie drugiego wystąpienia przedstawiciela wnioskodawców, część posłów opuściła salę obrad.

Jak głosowali posłowie ws. projektu zakazującego aborcji?

361 posłów było za tym, by ten projekt odrzucić w pierwszym czytaniu, z czego 155 posłów PiS. 41 posłów Prawa i Sprawiedliwości chciało, aby dalej prace nad tym projektem były prowadzone. 12 posłów PiS wstrzymało się od głosu, a 20 nie głosowało.

Za odrzuceniem projektu byli wszyscy głosujący posłowie Koalicji Obywatelskiej (8 nie głosowało), wszyscy posłowie Lewicy (1 nie głosował), wszyscy posłowie Koalicji Polskiej (4 nie głosowało), wszyscy posłowie Porozumienia (1 nie głosował), posłowie Kukiz'15 (2 nie głosowało), posłowie koła Polskie Sprawy (1 nie głosował).

Za odrzuceniem projektu opowiedziało się 3 posłów Konfederacji, 6 było przeciw, 2 nie głosowało.

- Strasząc kobiety nie chroni się życia, klub PiS upoważnił mnie do skierowania wniosku o odrzucenie tego projektu w całości w pierwszym czytaniu - mówiła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska podczas środowej debaty w Sejmie nad projektem zaostrzającym przepisy aborcyjne. Także KO, Lewica, PSL i Polska 2050 opowiedzieli się za odrzuceniem projektu.

Nowelizacja przepisów aborcyjnych

Obywatelski projekt ustawy zaostrzającej kary za dokonanie aborcji wpłynął do Sejmu. 28 października marszałek Sejmu Elżbieta Witek przekazała go do pierwszego czytania. W nowych przepisach wprowadzono definicję "dziecka poczętego". Za "umyślne pozbawienie życia" grozić może nawet dożywocie. Autorem projektu jest Fundacja Pro - Prawo do Życia.

Projekt ustawy zakłada, że "dzieckiem" jest człowiek "od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności". Jednocześnie dodaje definicję "dziecka poczętego", którym "jest dziecko w okresie do rozpoczęcia porodu w rozumieniu art. 149".

Za spowodowanie śmierci "dziecka poczętego" grozić ma kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Nieumyślne spowodowanie śmierci skutkować może pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli sprawcą byłaby matka, sąd może zdecydować o nałożeniu łagodniejszej kary lub odstąpić od jej wymierzenia.

"W szczególności państwo zobowiązane jest strzec życia ludzkiego, ponieważ prawo do życia jest fundamentem wszelkich praw ludzkich. Pozbawienie człowieka prawa do życia oznacza pozbawienie go wszelkich praw w porządku doczesnym" - czytamy w uzasadnieniu.

