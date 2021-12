Wieczorem posłowie zajmą się obywatelskim projektem ustawy zaostrzającego przepisy dotyczące aborcji.

Kraska: Sejm zajmie się ustawą o odszkodowaniach za NOP

Marek Hok (KO) zapytał wiceministra w Sejmie o to, kiedy w Sejmie pojawi się projekt regulacji dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego, "który miał zachęcić do szczepień". Przypomniał, że po spotkaniu w piątek z klubami i kołami parlamentarnymi wiceminister obiecał, że taki akt pojawi się w poniedziałek, 29 listopada i nadal go nie ma. Dodał, że taki projekt w kwietniu był przygotowany przez ministra zdrowia. Trafił do Sejmu w sierpniu.

"Ta ustawa trafiła do Sejmu 2 sierpnia. Został jej nadany numer 1449 i do dnia dzisiejszego nie mamy tego druku w pracach komisji (...) W związku z tym mam pytanie, kiedy wreszcie ta ustawa, która też jest spóźniona o parę miesięcy, bo i tak już dziś nie zachęci do szczepień, będzie procedowana w polskim parlamencie, w komisji zdrowia?" - zapytał poseł.

Wiceminister odpowiedział, że "8 grudnia będzie pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu".

