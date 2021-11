Parlament Europejski przegłosował rezolucję dotyczącą aborcji w Polsce. "Za było 373 europosłów, przeciw 124" - informuje korespondentka Polsat News Dorota Bawołek. W dokumencie znajduje się apel do Polski, by przerywanie ciąży nie było objęte Kodeksem karnym.

W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie w sprawie rezolucji dotyczącej aborcji w Polsce.

Korespondentka Polsat News Dorota Bawołek informuje, że 373 europosłów poparło rezolucję a przeciw było 124.

Rezolucja PE nt „Pierwszej rocznicy faktycznego zakazu aborcji w Polsce” przyjęta. Za było 373 europosłów, przeciw 124. pic.twitter.com/4tZiTLQBse — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) November 11, 2021

W rezolucji aborcyjnej PE mowa jest o „bezprawnym Trybunale Konstytucyjnym i erozji praworządności w Polsce”, „wyrok TK to kolejny przykład politycznego zawłaszczenia władzy sądowniczej...nadużywania wymiaru spraw. do instrumentalizacji i upolitycznienia życia i zdrowia kobiet” pic.twitter.com/FTh5OWbbPn — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) November 11, 2021

"W rezolucji PE: potępia wyrok TK z 22.X.20 i wrogą retorykę polskich urzędników wobec obrońców praw człowieka, apeluje o depenalizację aborcji i zapewnienie unijnego finansowania organizacjom broniącym praw kobiet w PL. Jest zaniepokojony stosowaniem klauzuli sumienia/odmową opieki med." - przekazała Dorota Bawołek.

W rezolucji PE: potępia wyrok TK z 22.X.20 i wrogą retorykę polskich urzędników wobec obrońców praw czł.; apeluje o depenalizację aborcji i zapewnienie unijnego finansowania organizacjom broniącym praw kobiet w PL;jest zaniepokojony stosowaniem klauzuli sumienia/odmową opieki med pic.twitter.com/Z9wJFFnBLw — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) November 11, 2021

Rezolucja PE nie jest aktem prawnie wiążącym państwo członkowskie.

"W rocznicę wyroku pseudotrybunału największe siły PE przegłosowały wspólnie rezolucję, w której po raz kolejny potępiamy barbarzyński przepisy antyaborcyjne w Polsce. Czy to się podoba Kaczyńskiemu, czy nie, Polki to również obywatelki Europy! - skomentował na Twitterze głosowanie Robert Biedroń.

ZOBACZ: Śmierć 30-latki z Pszczyny. Ministerstwo Zdrowia: życie i zdrowie matki najważniejsze

W rocznicę wyroku pseudotrybunału największe siły PE przegłosowały wspólnie rezolucję, w której po raz kolejny potępiamy barbarzyński przepisy antyaborcyjne w Polsce. Czy to się podoba Kaczyńskiemu, czy nie, Polki to również obywatelki Europy!#anijednejwiecej pic.twitter.com/BWdi0nxXnv — Robert Biedroń (@RobertBiedron) November 11, 2021

Co znajduje się w rezolucji?

Rezolucja jest rozbudowana. Składa się z 29 punktów, nie licząc poprawek. W dokumencie Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską "do wsparcia aktywistów i aktywistek działających na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet, a także do powołania specjalnego wysłannika UE ds. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym obszarze". Jednocześnie PE wzywa Radę Europejską "do rozszerzenia zakresu przesłuchań na temat sytuacji w Polsce, na podstawie art. 7 ust. 1 TUE".

Część rezolucji jest także skierowana bezpośrednio do polskich władz. PE wzywa polski rząd "do podjęcia działań w celu dekryminalizacji aborcji, w tym usunięcia przepisów dot. aborcji z kodeksu karnego, tak aby wyeliminować ryzyko efektu mrożącego wobec lekarzy i lekarek w Polsce". Ponadto wzywa polski rząd do modyfikacji w zakresie tzw. klauzuli sumienia. PE wzywa też rząd "do uchylenia przepisów ograniczających dostęp do antykoncepcji awaryjnej oraz do promocji i finansowania nowoczesnej antykoncepcji, w tym antykoncepcji dla mężczyzn".

WIDEO - TSUE: kolejna kara finansowa dla Polski. Komentarz rzecznika Izby Dyscyplinarnej SN Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/ml/polsatnews.pl