Warszawskie szpitale, głównie zarządzane przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, nie chcą raportować informacji o wolnych miejscach - powiedział we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tłumaczył, iż z tego powodu przed placówkami pojawiają się kolejki karetek z pacjentami oczekującymi na pomoc. Zaapelował do prezydenta stolicy o reakcję w tej sprawie.

Wiceminister zdrowia komentował na konferencji prasowej problem kolejek, w jakich stoją przed szpitalami karetki.

- Podana dzisiaj liczba zakażeń - ponad 13 tys. - uświadamia nam, że czwarta fala epidemii nabiera impetu. To powoduje też reperkusje, nie tylko mamy więcej zakażeń, ale też więcej osób trafia do szpitali - tłumaczył Kraska.

Problemy z raportowaniem ws. wolnych miejsc

- Od początku epidemii monitorujemy i śledzimy jaki jest dostęp polskich pacjentów do szpitali (...) Od początku pandemii widzimy, że akurat Warszawa boryka się z pewnymi problemami, mamy sygnały, że karetki czekają czasem po wiele godzin przed oddziałami rachunkowymi - podkreślił dalej polityk.

- Dzisiaj analizowaliśmy dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak jest w Warszawie, a nie ma tego problemu w innych miastach. System został tak przemyślany, aby dyspozytor posiadał wiedzę o wolnych miejscach w szpitalu i wiedział, gdzie pacjent ma zostać skierowany - tłumaczył Kraska.

ZOBACZ: Premier: szpitale tymczasowe to przedpole walki z COVID-19

- Wszystkie szpitale w Polsce mają obowiązek raportowania wolnych miejsc do specjalnego systemu, tzw. kolejkowego, który pokazuje, że w danym szpitalu są wolne miejsce (...). Oczywiście system działałby dobrze, pod warunkiem, że te szpitale raportowałyby te wolne miejsca - powiedział wiceminister.

Kraska apeluje do prezydenta Trzaskowskiego

Powołując się na najnowsze dane z dyspozytorni wiceminister wskazał, że szpitale warszawskie, głównie - jak zastrzegł - te zarządzane przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, nie chcą takich informacji udzielać.

- To jest bardzo bulwersujące. To jest granie zdrowiem i życiem warszawiaków - podkreślił Kraska.

Dodał, że Szpital Południowy i Szpital Praski odmawiają przyjęcia pacjentów. - Wiemy, że są tam wolne łóżka i pacjenci mogliby tam trafić. Możemy się politycznie nie zgadzać, ale tutaj jest gra zdrowiem i życiem warszawiaków. Stąd mój apel do prezydenta: zaniechajmy takich praktyk - oświadczył wiceszef MZ.

Jak dodał polityk, szpitale argumentują, że odmowa przyjęcia pacjentów to efekt problemów z brakiem tlenu. – Chcieliśmy dzisiaj dostarczyć tlen do Szpitala Praskiego, jeżeli jest taki problem, ale ten szpital odmówił przyjęcia butli. Jestem więc zdziwiony, czemu taka sytuacja ma miejsce - stwierdził Kraska.

Trzykrotny wzrost liczby zakażeń

Mamy 13 644 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Są to osoby z województw: mazowieckiego (2823), lubelskiego (1605), małopolskiego (1011), śląskiego (859), pomorskiego (858), łódzkiego (795), wielkopolskiego (783), kujawsko-pomorskiego (770), dolnośląskiego (704), zachodniopomorskiego (699), podlaskiego (640), warmińsko-mazurskiego (607), podkarpackiego (606), lubuskiego (264), świętokrzyskiego (264) i opolskiego (205). 151 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - podało we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia.

zachodniopomorskiego (699), podlaskiego (640), warmińsko-mazurskiego (607), podkarpackiego (606), lubuskiego (264), świętokrzyskiego (264), opolskiego (205). 151 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 9, 2021

Jak przekazał resort zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło 58 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 162 osoby.

Obecnie w szpitalach przebywa 11 010 chorych z COVID-19; w szpitalach przygotowane jest 16 570 łóżek dla pacjentów covidowych.

W całym kraju przygotowano także 1 477 respiratorów dla pacjentów z COVID-19, zajęte jest 914 urządzeń.

WIDEO - Prognoza pogody - 9 listopada, rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma/ml/polsatnews.pl