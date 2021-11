Rząd wydał zakaz lotów z Polski do 7 krajów Aryki, które są rekomendowane przez Europejską Agencję ds. Kontroli Zakażeń i wprowadził nowe zasady kwarantanny dla wracających do kraju. Zmiany to efekt pojawienia się nowego wariantu koronawirusa - Omikronu. Mają spowolnić jego transmisję przez granicę.