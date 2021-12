- Zawsze to Rosja straszy zakręceniem kurka. W tej chwili Europa może także pozwolić sobie na to z punktu widzenia źródeł energii, które posiada, żeby Rosję postawić w trudnej sytuacji i nie odbierać od niej energii - powiedział w "Graffiti" poseł PO Czesław Mroczek.

Były wiceminister obrony narodowej i wiceszef sejmowej komisji obrony powiedział w "Graffiti" Polsat News, że Rosja musi zdawać sobie sprawę z konsekwencji eskalacji konfliktu z Ukrainą. Jego zdaniem, jeśli dojdzie do wzmożenia działań militarnych, reakcja Zachodu będzie natychmiastowa.

Mroczek: Europa też może zakręcić kurek

- Od tygodni utrzymuje się zagrożenie, o którym mówią Stany Zjednoczone, mówi o tym wyraźnie sekretarz generalny NATO. Odbył się szczyt ministrów sprawa zagranicznych krajów członkowskich NATO, nie przypadkiem w Rydze - powiedział poseł Czesław Mroczek (PO) w "Graffiti", wspominając o zdecydowanych wystąpieniach, jakie miały tam miejsce pod adresem Rosji.

Według niego Kreml otrzymał sygnał, że w razie rozpoczęcia działać militarnych, będzie reakcja sojuszu i Wspólnoty.

- Sądzę, że Rosja ma świadomość, że będzie ostra, stanowcza reakcja - powiedział poseł PO.

Wyjaśnił, ze chodzi o "ostrą reakcję ekonomiczną całej Unii Europejskiej i pozostałych państw natowskich, w szczególności Stanów Zjednoczonych".

ZOBACZ: Stoltenberg: Rosja nie ma prawa weta. O członkostwie w NATO zdecyduje sojusz i Ukraina

- Zawsze to Rosja straszy zakręceniem kurka. W tej chwili Europa może także pozwolić sobie na to z punktu widzenia źródeł energii, które posiada, żeby Rosję postawić w trudnej sytuacji i nie odbierać od niej energii. Z punktu widzenia sytuacji wewnętrznej Rosji prezydent Putin musi kalkulować, czy rozpoczęcie poważnych militarnych działać przeciwko Ukrainie, będzie dla niego korzystne - powiedział były wiceminister obrony narodowej.

- Państwa natowskie w Rydze wyraźnie zaznaczyły, że może to bardzo poważnie dotknąć Rosję. W związku z tym w Rosji prezydent Putin i wszyscy pozostali muszą brać to pod uwagę - dodał polityk.

- Trzeba być świadomym, że to, co się dzieje od 214 roku na Ukrainie jest otwartym konfliktem i nie ma na razie widoków, żeby on się w perspektywie dwóch miesięcy czy (nawet [red.) dwóch lat zakończył - powiedział wiceszef sejmowej komisji obrony.

Rosja ma ten sam główny cel polityki

Zapytany o cel konfliktu powiedział, że "główny cel polityki Rosyjskiej się nie zmienia".

Jak dodał, chodzi o zwiększanie wpływów i oddziaływania nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie, ale i na świecie, co pokazało zaangażowanie Kremla w wojnę w Syrii. Przypomniał o znacznym zwiększeniu wpływów Rosji na Białorusi.

ZOBACZ: Rosja. Władimir Putin chce umów o nierozszerzaniu NATO na wschód

- Kiedy rozpoczął się kryzys na Ukrainie prezydent Łukaszenka brał nawet stronę Ukrainy. W tej chwili mówi jasno, po czyjej stroni byłby w przypadku (nowego - red.) konfliktu Rosji z Ukrainą. Rosja wykorzystuje każdą okazję i problem na świecie, aby zwiększyć swoje wpływy - dodał.

- Wyraźnie mówię o tym, że w moim przekonaniu Rosjanie są świadomi wielkiego ryzyka dla swojej pozycji, władza rosyjska w wyniku takiej agresji w dużej skali byłaby zagrożona - powiedział wiceszef komisji obrony narodowej.

"Odejście od zamówień zaszkodzi wojsku"

Proponowane przez grupę posłów PiS zmiany dotyczące zakupów dla wojska mogą sprzyjać nadużyciom - mówili w środę w Sejmie przedstawiciele: KO, KP-PSL, Lewicy i ruchu Polska 2050. Poparcie projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych zapowiedziały PiS i Konfederacja.

Czesław Mroczek skrytykował projekt PiS przyspieszenia zakupów wyposażenia dla polskiego wojska.

- Nie jest to próba usprawnienia procedur tylko chęć wyrugowania zamówień publicznych, konkurencyjnych postępowań z zakresu obronności, tam gdzie mamy miliardy złotych do wydania - powiedział.

ZOBACZ: Ćwiczenia rosyjskich wojsk. Bierze w nich udział 10 tys. żołnierzy

Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz zapewnił jednak w Sejmie, że celem zmian nie jest odejście od zasad zamówień publicznych i nadal większość zakupów dla armii będzie dokonywana w tym trybie.

- Wyraźnie mówię, że to będzie szkodzić państwu i wojsku, bo tam gdzie nie ma konkurencyjnych zamówień, tam nie ma ani dobrej ceny ani dobrej jakości. To będzie służyć tylko znajomym królika. To nie jest robione bez powodu. W mętnej wodzie pojawią się takie historie jak kwestia zakupu respiratorów i inne. To nawet nie jest niepokojące, to jest odejście od podstawowych standardów w zakresie zamówień publicznych, standardów wolnych, demokratycznych państw. Tak uczciwego państwa nie będziemy mieli - powiedział Mroczek.

Program prowadził Grzegorz Kępka.

Dotychczasowe wydania programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

hlk/Polsat News/Polsatnews.pl