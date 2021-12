Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek przed południem w Warszawie byłą posłankę, która miała złożyć fałszywe oświadczenie majątkowe i działać na szkodę Kancelarii Sejmu - poinformował wydział komunikacji społecznej Biura.

Była posłanka zatrzymana w Warszawie

Kobieta została zatrzymana w czwartek przed południem w Warszawie przez funkcjonariuszy białostockiej delegatury Biura - podał wydział.

Po zakończeniu przeszukania w miejscu zamieszkania zatrzymanej kobiety, zostanie ona przewieziona do nadzorującej śledztwo CBA Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Była Poseł na Sejm RP zatrzymana przez @CBAgovPL. Sprawa dotyczy podejrzenia dot. złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego, a także działania na szkodę Kancelarii Sejmu.



Szczegóły w komunikacie 👇https://t.co/4MuGVRzUAI — Stanisław Żaryn (@StZaryn) December 2, 2021

Według śledczych wszystko wskazuje na to, że była parlamentarzystka w latach 2016-19 złożyła nieprawdziwe oświadczenia majątkowe jako poseł i osoba zarządzająca gminną osobą prawną. Chodzi o oświadczenia, które składała jako dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury.

ZOBACZ: Lublin. Były szef CBA miał wyłudzić zwrot VAT. Paweł W. odniósł się do zarzutów

"Ustalenia śledczych wskazują, że nie wykazała między innymi zobowiązań finansowych oraz posiadanej ruchomości przekraczającej wartość 10 tys. zł" - podał wydział.

Ze śledztwa wynika, że miała też działać na szkodę Kancelarii Sejmu przywłaszczając około 320 tys. zł przeznaczonych na działalność biura poselskiego - w tym na wynagrodzenia pracowników.

Prokuratura: będzie decyzja w sprawie środków

Z kolei nadzorująca śledztwo w sprawie składania fałszywych oświadczeń majątkowych Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce - ujawniła, że Zatrzymana w czwartek przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie była posłanka, to Bożena K.

"Z ustaleń postępowania wynika, że Bożena K. w składanych oświadczeniach majątkowych zataiła posiadanie rzeźby o wartości 54 tys. zł oraz fakt posiadania zobowiązań przekraczających 10 tys. zł. Ponadto, jak ustalono, Bożena K. dopuściła się przywłaszczenia powierzonych jej środków pieniężnych, przeznaczonych na działalność biura poselskiego, w tym na wynagrodzenia pracowników, w łącznej kwocie około 320 tys. zł" - napisała prokuratura na swojej stronie internetowej.

ZOBACZ: Korzystne rozstrzygnięcia za łapówki. Wśród zatrzymanych przez CBA jest b. wiceprezydent Krakowa

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanej prokuratura ma podjąć decyzję o tym, jakie środki wobec niej zastosuje - zapowiedzieli śledczy.

W maju prokuratura informowała, że od grudnia 2020 r. z zawiadomienia CBA prowadzi śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych b. posłanki PO z okręgu suwalskiego Bożeny K. Wówczas prokuratura informowała, że za takie przestępstwo może grozić od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Media informowały wówczas, że Bożena K. pracuje w Kancelarii Senatu. Polityk została wybrana do Sejmu VII i VIII kadencji. W 2019 roku w wyborach do Europarlamentu wystartowała z listu Koalicji Obywatelskiej jednak nie uzyskała wystarczającej liczby głosów i nie została wybrana. W wyborach do Sejmu, które odbywały się w tym samym roku także nie uzyskała reelekcji.

WIDEO - Warszawa. Gwałt i molestowanie seksualne podczas przejazdu zamówionym kursem popularnej aplikacji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ml/PAP