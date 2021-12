Smartfony firmy Apple mają zostać zastąpione czymś futurystycznym. Gigant informatyczny z Kalifornii chce zakończyć sprzedaż iPhone'ów już za 10 lat i zamierza odmienić nie do poznania interakcję swoich klientów ze światem cyfrowym.

iPhone'y zostaną zastąpione okularami wirtualnej rzeczywistości. Chociaż takie urządzenia nie są nowością, to jednak ich zastosowanie będzie prawdziwą rewolucją. Apple widzi w świecie VR ogromny potencjał. Niestety, wielu ekspertów nie jest przekonanych do takiej wizji.

ZOBACZ: Chiny. Niedobory prądu zagrażają światowym łańcuchom dostaw. Od ubrań, po telefony i samochody

Ostatnimi czasy widać chęć ogromnych cyfrowych zmian u gigantów technologicznych. Najwidoczniej chcą oni w końcu skończyć z wypuszczaniem na rynek odgrzanych kotletów w ładniejszych opakowaniach i zaoferować prawdziwą rewolucję w świecie urządzeń mobilnych oraz cyfrowej rozrywki. Wstępem do tego ma być ukazana niedawno wizja Metawerse od Facebooka (Meta).

Ostatnia generacja iPhone'a

Za 10 lat na sklepowych półkach ma pojawić się ostatnia nowa generacja iPhone'a. Później zastąpią go gogle VR. Przynajmniej tak twierdzi Ming-Chi Kuo, znany analityk często cytowany przed media za sprawdzone informacje poufne na temat rzeczy związanych z Apple.

Gogle VR od firmy z Cupertino mają pojawić się już w przyszłym roku. Będą one czymś pośrednim pomiędzy jednowymiarowymi wyświetlaczami smartfonów a inteligentnymi soczewkami kontaktowymi czy nawet interfejsami mózg-komputer.

ZOBACZ: SMS o kwarantannie. Ostrzeżenie przed oszustami

Kuo twierdzi, że urządzenie będzie już obsługiwać "wszechstronną gamę aplikacji". Kuo wcześniej przewidział plan działania obejmujący trzy fazy: zestaw słuchawkowy typu hełm w 2022 roku, okulary do 2025 roku i soczewki kontaktowe do 2030-2040 roku.

Apple w świecie AR

Apple rozwija się w świecie AR od jakiegoś czasu. Po uruchomieniu ARKit, platformy rzeczywistości wirtualnej, która wykorzystuje dane z czujników do mapowania obiektów w przestrzeni 3D, firma wprowadziła na swoje iPhone'y i iPady różne funkcje rzeczywistości mieszanej (takie jak kamera LiDAR). Dzieki nim łatwiej ludziom tworzyć aplikacje oparte na AR.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, podobne plany ma Mark Zuckerberg ze swoim Metawerse, oraz Microsoft. Wszystko wskazuje na to, że za 10 lat nasza interakcja ze znajomymi i cyfrowa rozrywka zaczną zmieniać swoje oblicze. Obecnie może dla wielu to być ślepa uliczka, ale za kilka lat, gdy już na rynku pojawią się coraz to lepsze i tańsze urządzenia VR, sytuacja zacznie się zmieniać.

WIDEO - Pierwszy Polak w kosmosie o zdobyciu Księżyca Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/Geekweek/Polsatnews.pl