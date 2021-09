"Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny" - tak brzmi treść fałszywego SMS-a, informującego o konieczności odbycia kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony, na której ma się znaleźć "więcej informacji". Jego otworzenie może być niebezpieczne. SMS-y mogły trafić do kilku tysięcy osób.

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami, które mówią o nałożeniu kwarantanny na odbiorcę wiadomości. Na telefony wysyłane są SMS-y nadawcy o nazwie "Kwarantanna".

"Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakażenia w Twoim najbliższym otoczeniu.\" - brzmi pełna treść fałszywej wiadomości.

"Prosimy o nieotwieranie linku"

Zawarty w wiadomości link ma prowadzić do strony na której jest wyjaśnienie. Wejście w niego może być niebezpieczne dla urządzenia i może grozić kradzieżą danych.

‼️ Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron. pic.twitter.com/kfcyG4aJm0 — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) September 23, 2021

- Problem jest nam znany, z tego co wiem to ta opcja jest już zablokowana przez operatorów komórkowych. Jeśli ktoś dostanie takiego SMS-a, niech w niego nie wchodzi, bo to prowadzi do wyłudzenia danych - powiedział w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jak informuje GIS, inspekcja nigdy nie wysyłała podobnych wiadomości z przekierowaniem na niezweryfikowane witryny. Ostrzega przed cybertakiem i próbą wyłudzenia danych osobowych.

"Prosimy o nieotwieranie linku i usunięcie wiadomości z telefonu" - apeluje GIS.

WIDEO - Po postanowieniu TSUE ws. Turowa. Mieszkańcy Bogatyni komentują relacje polsko-czeskie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/polsatnews.pl