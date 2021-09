Komisja Europejska przedstawi w czwartek wniosek ustawodawczy dotyczący wspólnej ładowarki do telefonów komórkowych, tabletów i słuchawek. Celem jest troska o środowisko i ułatwienie korzystania konsumentom.

UE od lat próbuje ustandaryzować rynek ładowarek, by jeden typ pasował do większości urządzeń. Jak donosi agencja Reutera, Komisja Europejska przedstawi w czwartek wniosek ustawodawczy w tej sprawie.

UE twierdzi, że jeden typ ładowarek byłby lepszy dla środowiska i wygodniejszy dla użytkowników.

Komisja chce, aby sprzedaż ładowarek była oddzielona od urządzeń. Jak donosi Reuters, w projekcie ma znaleźć się także zharmonizowanie wszystkich portów ładowania.

Apple przeciwko

Nowa ustawa uderzyłaby najbardziej w producenta iPhone'a - Apple. UE zdecydowałaby się na złącze USB-C, na które przeszły telefony z systemem Android. Apple używa ładowarek typu USB-C jedynie w laptopach i niektórych modelach tabletów.

Amerykański gigant informatyczny, którego iPhone'y są ładowane za pomocą kabla Lightning, twierdzi, że przepisy zmuszające do dostosowania się do jednego typu złączy mogą zniechęcić do innowacji. Ich zdaniem przepis spowoduje stworzenie licznych odpadów elektronicznych i zirytuje konsumentów.

Telefony głównego rywala Appla - Samsung z systemem Android są ładowane za pomocą złączy USB-C. Połowa ładowarek sprzedanych z telefonami komórkowymi w 2018 r. miała złącze USB micro-B, podczas gdy 29 proc, miało złącze USB-C, a 21 proc. złącze Lightning (Apple), wynika z badania Komisji z 2019 r.

Wcześniej Apple wraz z Samsungiem, Huawei i Nokią podpisał protokół ustaleń, by ujednolicić ładowarki dla nowych modeli smartfonów mających trafić na rynek w 2011 roku. Jednak Apple zrezygnował z dobrowolnych planów zbliżenia się do wspólnego standardu.

Zarówno przemysł, jak i Komisja próbowali dojść do ostatecznego rozwiązania tej kwestii w 2018 roku — bez powodzenia. Nowa ustawa miałby ostatecznie zmusić Apple do ujednolicenia ładowarek.

