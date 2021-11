Znana piosenkarka Dorota "Doda" Rabczewska usłyszała zarzuty w śledztwie dotyczącym działalności jej byłego męża Emila S. Producent filmowy został zatrzymany w Warszawie - poinformował we wtorek portal rmf24.pl. Jak zaznacza piosenkarka we wpisie na Facebooku, zarzuty mają związek z produkowanym we współpracy z mężem filmem.