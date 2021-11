W Japonii potwierdzono pierwsze zakażenie nowym wariantem koronawirusa Omikron, który wywołuje poważne obawy na świecie – podała we wtorek agencja prasowa Kyodo, powołując się na anonimowe źródło w japońskim rządzie.

Zakażony to mężczyzna po 30. roku życia, który przybył w niedzielę z Namibii. Infekcję koronawirusem wykryto u niego na lotnisku Narita w pobliżu Tokio, a w Narodowym Instytucie Chorób Zakaźnych sprawdzano wariant, jakim mężczyzna jest zakażony – twierdzi źródło Kyodo.

ZOBACZ: Szef Moderny: istniejące szczepionki mogą być o wiele mniej skuteczne przeciw Omikronowi

O wykryciu infekcji koronawirusem u pasażera z Namibii informował w poniedziałek japoński minister zdrowia Shigeyuki Goto.

Zaznaczył wówczas, że potrzeba dalszych badań, by określić wariant wirusa.

Wstrzymanie lotów z Afryki Południowej

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) globalne zagrożenie związane z Omikronem jest "bardzo wysokie". Pojawiają się obawy, że może być bardziej zaraźliwy niż wcześniejsze szczepy, a dostępne szczepionki mogą być przeciwko niemu znacznie mniej skuteczne.

ZOBACZ: Japonia zamyka granice w związku z wariantem Omikron

W związku z tymi obawami wiele krajów zaostrzyło restrykcje dotyczące przyjazdów, szczególnie z krajów Afryki Południowej.

Władze Japonii ponownie wstrzymały we wtorek możliwość wjazdu dla większości cudzoziemców, a mieszkańcy Japonii powracający z obszarów wysokiego ryzyka muszą przechodzić 10-dniową kwarantannę w wyznaczonych ośrodkach. Premier Japonii Fumio Kishida zapowiedział działania, by uniknąć – jak to określił – "najgorszego scenariusza".

WIDEO - Wybuch w Londynie. Świadkowie mówią o kuli ognia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP