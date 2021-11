Mamy 19 074 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusa z województw: mazowieckiego (3185), śląskiego (1885), wielkopolskiego (1707), małopolskiego (1526), dolnośląskiego (1458), kujawsko-pomorskiego (1138), lubelskiego (1111), łódzkiego (1101), pomorskiego (1077), zachodniopomorskiego (1077), warmińsko-mazurskiego (908), podkarpackiego (833), świętokrzyskiego (604), podlaskiego (476), opolskiego (399), lubuskiego (398). 191 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 150 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 376 osób. Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi 3 540 061, z tego zmarły 83 583 osoby.

Najwięcej zgonów w IV fali przypadło wcześniej 25 listopada. Zmarło wtedy 497 osób.

MZ podało w codziennych zestawieniach, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 19 074 osób. Zmarło 526 chorych z COVID-19 – najwięcej w tej fali pandemii.

ℹ️ Spośród dziś zaraportowanych 526 ofiar śmiertelnych epidemii, 386 stanowią osoby niezaszczepione. Spośród osób zaszczepionych 109 miało choroby współistniejące, a średnia ich wieku to ponad 65 lat. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) November 30, 2021

W szpitalach przebywa 21 172 pacjentów z COVID-19, w tym 1825 chorych podłączonych jest do respiratorów – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 27 232 łóżek i 2 460 respiratorów.

Ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywa 681 485 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 3 038 451 zakażonych. Tydzień temu, 23 listopada, w szpitalach było 18 320 pacjentów z COVID-19, w tym 1551 chorych podłączonych było do respiratorów.

Niedzielski: Omikron wszystko zmienia

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił na antenie TVN24, że to pierwszy spadek liczby zachorowań od początku czwartej fali. - To by oznaczało, że to apogeum było w zeszłym tygodniu, jeżeli oczywiście będziemy mieli sukcesywnie mniejszą liczbę zakażeń - wyjaśnił szef resortu zdrowia.

ZOBACZ: Omikron dotarł do Japonii. Zakażony pasażer przyleciał z Namibii

- Na pewno omikron jest gamechangerem. Wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy do tej pory - że apogeum pojawi się do połowy grudnia, że będzie obejmowało 25 do nawet 40 tys. zakażonych - to się kompletnie zmienia i trzeba dokonać rewizji - powiedział Niedzielski. Minister zdrowia tłumaczył, że w związku z nowym wariantem koronawirusa Omikron pojawiło się wiele "znaków zapytania".

