Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił na antenie TVN24, że to pierwszy spadek liczby zachorowań od początku czwartej fali. - To by oznaczało, że to apogeum było w zeszłym tygodniu, jeżeli oczywiście będziemy mieli sukcesywnie mniejszą liczbę zakażeń - wyjaśnił szef resortu zdrowia.

- Na pewno omikron jest gamechangerem. Wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy do tej pory - że apogeum pojawi się do połowy grudnia, że będzie obejmowało 25 do nawet 40 tys. zakażonych - to się kompletnie zmienia i trzeba dokonać rewizji - powiedział Niedzielski. Minister zdrowia tłumaczył, że w związku z nowym wariantem koronawirusa Omikron pojawiło się wiele "znaków zapytania".

Dodał, że stąd konieczność wprowadzenia dodatkowych obostrzeń, nazwanych przez rząd alertowymi. - Chodzi o to, żeby mieć pewność, że ta V fala nie wystartuje z poziomu 20 tysięcy, tylko żeby startowała od praktycznie zera - wyjaśnił Niedzielski.

Nowe obostrzenia od 1 grudnia

- Przygotowaliśmy pakiet alertowy obostrzeń. Wydajemy zakaz lotów do siedmiu krajów - Bostwana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia, RPA, Zimbabwe. Osoby wracające z tych krajów będą miały wydłużoną kwarantannę do 14 dni, nie ma możliwości zwolnienia testem - podał minister zdrowia Adam Niedzielski. Dla krajów non-Schengen kwarantannę również wydłużono do 14 dni. Po ośmiu dniach zwolnić może z niej test PCR.

Minister zdrowia ogłosił też ograniczenia krajowe. - Wszystkie obiekty z limitem zapełnienia do 75 proc. zostaną zmniejszone do 50 proc. - dotyczy to gastronomii, hoteli, instytucji kultury, kościołów, obiektów sportowych - podał.

W weselach będzie mogło brać udział maksymalnie 100 osób. W wydarzeniach sportowych poza obiektami sportowymi - 250 osób. W siłowniach obowiązywać będzie zasada jednej osoby na 15 m2.

Osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach. Wszystkie regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia.

Do poniedziałku łączna liczba zakażonych koronawirusem wyniosła 3 487 254 osób. Zmarło 82 986 osób.

