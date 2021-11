Pochodzący z południowej Afryki nowy wariant koronawirusa o nazwie Omikron rozprzestrzenia się w Europie. Rządy wprowadzają kolejne ograniczenia w podróżach z krajów południowej Afryki, mimo iż Światowa Organizacja Zdrowia na razie odradza zamykanie granic.

- Mamy cały czas bardzo mało informacji (na temat nowego wariantu - red.), wiele z nich jest sprzecznych - mówił Adam Niedzielski w Radiu Plus.

- Szpitale są obłożone, musimy likwidować normalne miejsca leczenia, otwierać łóżka covidowe. Pojawienie się takiego elementu, który mógłby spowodować, że zamiast oczekiwanego przesilenia, będziemy mieli przyspieszenie, to jest game changer. Zmienia to ocenę sytuacji w sposób fundamentalny - wskazał.

Zaznaczył, że "będziemy chcieli kwarantannować osoby wracające z krajów, w których wykryto wariant Omikron. Również europejskich". - Pracujemy nad listą. Działamy bardzo pilnie - dodał.

Z kwarantanny ma zwalniać negatywny test na obecność COVID-19, który jednak - według obecnych przepisów - może być wykonany po 7 dniach. Rozważane jest też zwolnienie z kwarantanny osób zaszczepionych. - Chociaż nie do końca wiemy, jaka jest interakcja szczepień z nową mutacją - stwierdził Niedzielski.

Zapowiedział, że przepisy dotyczące uszczelnienia granicy powinny wejść w życie od początku grudnia.

Belgia była pierwszym europejskim krajem, w którym wykryto zakażenie Omikronem. W sobotę kolejne dwa przypadki zdiagnozowano w Wielkiej Brytanii i jeden we Włoszech, a duże prawdopodobieństwo obecności tego wariantu zgłoszono w Niemczech, Holandii, Czechach i Danii. W związku z tą sytuacją brytyjski rząd ogłosił nowe restrykcje: obowiązek wykonania testu PCR przez podróżnych przyjeżdżających do kraju i nakaz izolacji do czasu uzyskania wyniku.

Także Szwajcaria rozszerzyła wymagania dotyczące kwarantanny dla podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii, Czech, Holandii, Egiptu i Malawi. Teraz podróżni z tych krajów będą musieli przedstawić negatywny test na COVID-19 i poddać się kwarantannie przez dziesięć dni.